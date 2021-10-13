"Футбол 24" фіксує високий градус критики на адресу збірної України і її в.о. головного тренера після домашньої нічиєї з Боснією та Герцеговиною (1:1).

Щоб практично 100-відсотково гарантувати собі продовження боротьби за путівку на ЧС-2022, збірній України належало зробити два вирішальні кроки – обіграти Боснію вдома та на виїзді.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Після звитяги нашої команди у Фінляндії бойовий дух воскрес, а завдання здавалося цілком до снаги. Проте, як казав Юрій Вернидуб, "не Остап потрапив під коня, а кінь під Остапа". Від захоплення роботою Олександра Петракова не залишилося й сліду. Значна частина експертів вказує саме на тренерські прорахунки.

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Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський – один з перших, хто після фінального свистка озвучив висновок.

Екс-півзахисник збірної України Максим Калініченко: "при всій повазі..."

Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, про національну збірну, як полігон для навчань. А ще шле Матвієнка у... теперішню Барселону. Не за гарну гру, звісно ж.

Ігор Кондратюк, продюсер, телеведучий і шоумен, має претензії до замін від Петракова.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло згадав класику: "не стріляйте в піаніста".

Скаут Алекс Великих запроваджує новий термін – "Петрабол". Як "Саррібол", тільки українського зразка.

Легендарний журналіст France Football і перекладач Лобановського – Овдій Пеналов, натякаючи на Петракова, проводить аналогії із білоруським спеціалістом Едуардом Малофєєвим, який відзначався непередбачуваними і навіть ексцентричними рішеннями.

Спортивний тележурналіст Руслан Свірін підкреслює наше хронічне невміння вчасно добити пораненого суперника.

Журналіст Zaxid.net Андрій Дрозда "виписує" всій команді.

Архіваріус Артур Валерко з тривогою відзначає нашу шосту "безвольну" нічию за рік. Коли вели в рахунку, але втрачали перемогу.

Артем Франков, головний редактор журналу "Футбол", згадує про Маліновського, списаного Петраковим.

Головред Champion.com.ua Андрій Твердохліб вказує на значно глибшу проблему, ніж персона "в.о.".

Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, також не схильний вішати всіх собак на тренера.

Журналіст 24 каналу Роман Яворський вже прорахував варіанти на фініш відбору, коли Боснія прийматиме Фінляндію.

Данило Вереітін, редактор спортивного відділу Фокусу, зберігає оптимізм і вірить у диво. А що ще залишається робити? Від нашої збірної тепер мало що залежить.

Україна втратила перемогу над Боснією і Герцеговиною – перша така невдача у Львові залишає на 2 місці відбору ЧС-2022