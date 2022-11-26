Левандовски подходил к попытке №5, чтобы забить свой дебютный гол на чемпионатах мира. Форвард Барселоны даже пенальти не забил мексиканцам в первом туре, а его "Кадра" сыграла лишь вничью, поэтому обязана была сегодня играть исключительно на победу. "Бело-красные" перешли для этого на схему с 2 нападающими. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Саудовская Аравия на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Команда Эрве Ренара сенсационно одержала волевую победу над Аргентиной и на крыльях от успеха побежала переигрывать европейскую сборную, с которыми исторически не складывалось.

Польша – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 – Левандовски против проклятия и главной сенсации

Смело начинают "зеленые соколы". Лучший контроль мяча, первые удар и угловой, гораздо больше выигранной борьбы, в частности, в воздухе. Но в обороне случаются проколы. Ренар недовольно качает головой – снаряд проскочил всех защитников после прострела с левого края, и лишь сонливость Зелински помешала хавбеку Наполи использовать момент. Как же легко аравийцы проходят в штрафную поляков. Сверхмощный удар Канно вытаскивает Щенсны – первое попадание на 13 минуте. Невероятная динамика от азиатов. Поляки просто спят и не успевают за быстроногими соперниками.

Подвиги Левандовски со слезами в видеообзоре матча Польша – Саудовская Аравия – 2:0

Кивьор, Кэш и Милик получили по желтой за 20 минут. Крыховяк позволил себя опередить и вколотил по ноге соперника. Повезло, что бразильский судья Сампайо где-то углядел там фол со стороны соперника. Кэш грубо влетел в левого защитника. Ренар показывает, что защитник Астон Виллы играл локтем в верховой борьбе. Судья откровенно ожалел Мэтти. Премьерный удар "Кадры" – аж на 26 минуте. Белик после навеса Зелински с углового едва не попал с рикошетом от защитника. Только намек на то, что мяч доберется до Левандовски, как на него уже бегут 2-3 соперника. Легко, как-то слишком идеально перекрывают поляков еще до перехода на чужую половину.

Левандовски в борьбе наступил на руку защитнику. Долгая медицинская пауза пошла на пользу Польше. Щенсны выбил в центр, Кеш в полете в касание продлил, после чего получил в ответ от Франковски. Метти прострелил, Левандовски не смог разобраться с вратарем, но отпасовал от лицевой, а Зелиньски забил свой 10 гол за "Кадру". Первая же темповая атака команды Михневича стала голевой. Почти сразу Левандовски с похожей позиции прострелил, Милик не поверил.

To all the #saudi fans

They asked where is @lewy_official .He is here pic.twitter.com/EncipVuCLP — Nagaland #Messi (@NagalandMessi) November 26, 2022

И тут Кристиан Белик на ровном месте ударил по ноге соперника в штрафной, когда никакой опасности не было. Зачем?! На первой компенсированной (из 10!) Щенсны сначала потянул пенальти героя победы над Аргентиной (Аль-Давсари упустил в этом матче 4 прекрасных момента), а затем и мощное добивание Аль-Бурайка. Феноменальный двойной сейв! Войчех показал уже, что ставит ногу в левый от себя угол, но затем пружиной вытянулся в правый – соперник купился. Зелински взрывается в рывке после заброса Франковски в штрафную. Самый острый игрок Польши не успел прошить вратаря, мгновенно выбросившегося на встречу.

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Левандовски запорол атаку 2 против 1, запутавшись с мячом в собственных ногах. Заоблачная реализация позволяет полякам избежать беды, ведь наработали они вполне себе на поражение по игре в первом тайме. После перерыва 2 подряд удара Саудовской Аравии. Канно успевает и с Левандовски побороться на своей половине, и из пределов штрафной поляков пробить. Невероятные привозы "Кадры" продолжаются. Легко позволяют "зеленым" проходить во владения Щенсны, вновь спасающего после расстрельного удара Аль-Давсари. Это партнеры Войчеха сами же и подарили супермомент саудитам, когда Кивьор выбивал так, что попал в заднее место Белика.

Poland 2 : 0 Saudi Arabia



xG: 1.73 – 2.08

xThreat: 1.28 – 1.4

Possession: 36.8% – 63.2%

Field Tilt: 30.1% – 69.9%

Def Line Height: 43.0 – 45.8#msbot_wc pic.twitter.com/raz7miptFJ — markstats bot (@markstatsbot) November 26, 2022

Все тот же Аль-Давсари с партнерами выдает Бразилию. Техничные обводочки, игра в касание, и лишь Аль-Брикан чудом не попадает из вратарской. Два подряд сумасшедших шанса упускает и Польша. Левандовски на фланг, Франковски подает – Милик в перекладину попадает. Роберт будто играет уже сам против себя. Форвард Барсы после прострела Каминьски с правого фланга пробивает себе в колено, а дальше снаряд снова облизывает каркас ворот (на этот раз штанга!) и улетает в поле. Щенсны тащит мощный дальний удар – сейв №5.

Как же блестящ этот Аль-Оваис. Уже не впервые а-ля Нойер своевременно выбегает далеко из ворот, лишая Левандовски шанса выйти один на один. Мальки заставляет Ренара и многочисленных фанатов "соколов" хвататься за голову. Хлесткий удар был, рядом со штангой. И все-таки он это делает. Левандовски воспользовался технической оплошностью Аль-Мальки (мог стать героем, а в итоге похоронил своих), отпустившего мяч перед своей штрафной, обокрал и прошил голкипера. Первый гол 34-летнего ветерана на чемпионатах мира! Невероятная история. Левандовски упал на землю и испытывает безумное облегчение. Пустил даже скупую мужскую слезу Роберт.

Robert Lewandowski equals Pele's record of 77 international goals pic.twitter.com/RKGJ9Ps1Ye — GOAL (@goal) November 26, 2022

Эх, как же так! Левандовски слишком спижонил, выскочив на еще одно свидание с голкипером и не смог его перебросить, а потом еще и добить. Канно уже 4 раз очень прицельно выкручивал в дальний. Снаряд в последний момент нырнул мимо ворот. Польша не без огромного фарта выходит на 2 место, набирая столько же очков, как и Саудовская Аравия. Однако на финише Левандовски и компанию ждет Аргентина, которой необходимо только побеждать. Мексика с 1 баллом также до сих пор в игре.

| FOCUS



Robert Lewandowski was the main man up front for Poland today:



52 touches

️ 1 goal (1.07 xG)

5 shots/2 on target

️ 1 assist

4/6 successful dribbles

️ 9/19 duels won

2 big chances missed

7.9 Sofascore rating



#POLKSA #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xAX1dN6y7K — Sofascore (@SofascoreINT) November 26, 2022

Саудовская Аравия большую часть встречи с запасом переигрывала Польшу. И лишь Щенсны спасал от разгрома. Левандовски прикрывали очень плотно, однако команду Ренара тоже не хватило на весь матч. "Зелёные соколы" из мизерного xG забили 2 Аргентине, сегодня заслужили отличиться минимум столько же, а не залетело ни одного. Это уже потом прорвало Левандовски, проигравшего более 50% борьбы и ставшего худшим по потерям мяча (17). Сначала было слово Щенсны. Громкое и эмоциональное. Голкипер Ювентуса выбился в лучшие стражи ворот на ЧМ-2022. Лишь Войтек выдал 2 сухих матча после 22 сыгранных в Катаре поединков, также у него больше всего сейвов (9).

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