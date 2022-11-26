Лєвандовскі підходив до спроби №5, аби забити свій дебютний гол на чемпіонатах світу. Форвард Барселони навіть пенальті не забив мексиканцям у першому турі, а його "Кадра" зіграла лише внічию, тому зобов'язана була сьогодні грати виключно на перемогу. "Біло-червоні" навіть перейшли для цього на схему з 2 нападниками. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Саудівська Аравія на "Футбол 24", стартував о 15:00. Команда Ерве Ренара сенсаційно здобула вольову звитягу над Аргентиною.

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Сміливо починають "зелені соколи". Кращий контроль м'яча, перші удар і кутовий, значно більше виграної боротьби, зокрема, у повітрі. Але в обороні трапляються проколи. Ренар незадоволено хитає головою – снаряд проскочив усіх захисників після прострілу з лівого краю, і лише сонливість Зєлінскі завадила хавбек Наполі використати момент. Як же легко аравійці проходять у штрафний поляків. Надпотужний удар Канно витягує Щенсни – перше влучання на 13 хвилині. Неймовірна динаміка від азіатів. Поляки просто сплять і не встигають за прудконогими суперниками.

Ківьор, Кеш і Мілік отримали по жовтій за 20 хвилин. Крихов'як дозволив себе випередити і вгатив по нозі суперника. Пощастило, що бразильський суддя Сампайо десь вгледів там фол з боку суперника. Кеш грубо влетів у лівого захисника. Ренар показує, що захисник Астон Вілли грав ліктем у верховій боротьбі. Суддя пошкодував Метті. Прем'єрний удар "Кадри" – аж на 26 хвилині. Бєлік після навісу Зєлінскі з кутового ледь не влучив з рикошетом від захисника. Тільки натяк на те, що м'яч дістанеться до Лєвандовскі, як на нього вже біжать 2-3 суперники. Легко ій ідеально перекривають поляків ще до переходу на чужу половину.

Лєвандовскі в боротьбі наступив на руку захиснику. Довга медична пауза пішла на користь Польщі. Щенсни вибив у центр, Кеш у польоті в дотик продовжив, після чого отримав у відповідь від Франковскі. Метті прострілив, Лєвандовскі не зміг розібратися з воротарем, але відпасував від лицьової, а Зєліньскі забив свій 10 гол за "Кадру". Перша ж темпова атака команди Міхнєвіча стала гольовою. Майже відразу Лєвандовскі зі схожої позиції прострілив, Мілік не повірив.

To all the #saudi fans

They asked where is @lewy_official .He is here pic.twitter.com/EncipVuCLP — Nagaland #Messi (@NagalandMessi) November 26, 2022

І тут Крістіан Бєлік на рівному місці вдарив по нозі суперника у штрафному, коли жодної небезпеки не було. Для чого?! На першій компенсованій (з 10!) Щенсни спочатку потягнув пенальті героя перемоги над Аргентиною (Аль-Давсарі загубив у цьому матчі 4 прекрасні моменти), а потім і потужне добивання Аль-Бурайка. Феноменальний подвійний сейв! Войчєх показав уже, що ставить ногу в лівий від себе кут, але потім пружиною витягнувся у правий – суперник купився. Зєлінскі вибухає у ривку після закидання Франковскі у штрафний. Найгостріший гравець Польщі не встиг прошити воротаря, який миттєво викинувся на зустріч.

Лєвандовскі запоров атаку 2 проти 1, заплутавшись з м'ячем у власних ногах. Захмарна реалізація дозволяє полякам уникнути біди, адже награли вони лишень на поразку за грою у першому таймі. Після перерви 2 поспіль удари Саудівської Аравії. Канно встигає і з Лєвандовскі поборотися на своїй половині, і з меж штрафного поляків пробити. Неймовірні привози "Кадри" тривають. Легко дозволяють "зеленим" проходити у володіння Щенсни, який знову рятує після розстрільного удару Аль-Давсарі. Це партнери Войчєха самі ж і подарували супермомент саудитам, коли Ківьор вибивав так, що влучив у заднє місце Бєліка.

Poland 2 : 0 Saudi Arabia



xG: 1.73 - 2.08

xThreat: 1.28 - 1.4

Possession: 36.8% - 63.2%

Field Tilt: 30.1% - 69.9%

Def Line Height: 43.0 - 45.8#msbot_wc pic.twitter.com/raz7miptFJ — markstats bot (@markstatsbot) November 26, 2022

Усе той же Аль-Давсарі з партнерами видає Бразилію. Технічні обіграші, гра в дотик, і лише Аль-Брікан дивом не влучає з воротарського. Два поспіль божевільні шанси втрачає і Польща. Лєвандовскі на фланг, Франковскі подає - Мілік у поперечину влучає. Роберт ніби грає уже сам проти себе. Форвард Барси після прострілу Каміньскі з правого флангу пробиває собі в коліно, а далі снаряд знову облизує каркас воріт (цього разу стійка!) і відлітає в поле. Щенсни тягне потужний дальній удар – сейв №5.

Який же блискучий цей Аль-Оваїс. Уже не вперше а-ля Нойєр своєчасно вибігає далеко з воріт, позбавляючи Лєвандовскі шансу вийти сам на сам. Малькі змушує Ренара і численних фанатів "соколів" хапатися за голову. Стрімкий удар був, поруч зі стійкою. Він все-таки це робить. Лєвандовскі скористався технічним огріхом Аль-Малькі (міг стати героєм, а в підсумку поховав своїх), який відпустив м'яч перед своїм штрафним, і прошив голкіпера. Перший гол 34-річного ветерана на чемпіонатах світу! Нейморвіна історія. Лєвандовскі впав на землю і відчуває шалене полегшення. Пустив навіть скупу чоловічу сльозу Роберт.

Robert Lewandowski equals Pele's record of 77 international goals pic.twitter.com/RKGJ9Ps1Ye — GOAL (@goal) November 26, 2022

Ех, як же так! Лєвандовскі занадто спіжонив, вискочивши на ще одне побачення з голкіпером і не зміг його перекинути, а потім ще й добити. Канно вже 4 раз дуже прицільно викручував у дальній. Снаряд в останню мить пірнув повз ворота. Польща не без величезного фарту виходить на 2 місце, набираючи стільки ж очок, як і Саудівська Аравія. Однак на фініші Лєвандовскі й компанію чекає Аргентина, якій необхідно тільки перемагати. Мексика з 1 балом також досі в грі.

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Robert Lewandowski was the main man up front for Poland today:



52 touches

️ 1 goal (1.07 xG)

5 shots/2 on target

️ 1 assist

4/6 successful dribbles

️ 9/19 duels won

2 big chances missed

7.9 Sofascore rating



#POLKSA #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xAX1dN6y7K — Sofascore (@SofascoreINT) November 26, 2022

Саудівська Аравія більшу частину зустрічі з запасом перегравала Польщу. І лише Щенсни рятував від розгрому. Лєвандовскі прикрили дуже щільно, однак команду Ренара теж не вистачило на весь матч. "Зелені соколи" з мізерного xG забили 2 Аргентині, сьогодні заслужили відзначитися мінімум стільки ж, а не залетіло жодного. Голкіпер Ювентуса вибився у найкращі стражі воріт на ЧС-2022.

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