Польща била Саудівську Аравію у супердраматичному матчі ЧС-2022 – Лєвандовскі зняв прокляття, Щенсни взяв пенальті й все
Лєвандовскі підходив до спроби №5, аби забити свій дебютний гол на чемпіонатах світу. Форвард Барселони навіть пенальті не забив мексиканцям у першому турі, а його "Кадра" зіграла лише внічию, тому зобов'язана була сьогодні грати виключно на перемогу. "Біло-червоні" навіть перейшли для цього на схему з 2 нападниками. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Саудівська Аравія на "Футбол 24", стартував о 15:00. Команда Ерве Ренара сенсаційно здобула вольову звитягу над Аргентиною.
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Сміливо починають "зелені соколи". Кращий контроль м'яча, перші удар і кутовий, значно більше виграної боротьби, зокрема, у повітрі. Але в обороні трапляються проколи. Ренар незадоволено хитає головою – снаряд проскочив усіх захисників після прострілу з лівого краю, і лише сонливість Зєлінскі завадила хавбек Наполі використати момент. Як же легко аравійці проходять у штрафний поляків. Надпотужний удар Канно витягує Щенсни – перше влучання на 13 хвилині. Неймовірна динаміка від азіатів. Поляки просто сплять і не встигають за прудконогими суперниками.
Ківьор, Кеш і Мілік отримали по жовтій за 20 хвилин. Крихов'як дозволив себе випередити і вгатив по нозі суперника. Пощастило, що бразильський суддя Сампайо десь вгледів там фол з боку суперника. Кеш грубо влетів у лівого захисника. Ренар показує, що захисник Астон Вілли грав ліктем у верховій боротьбі. Суддя пошкодував Метті. Прем'єрний удар "Кадри" – аж на 26 хвилині. Бєлік після навісу Зєлінскі з кутового ледь не влучив з рикошетом від захисника. Тільки натяк на те, що м'яч дістанеться до Лєвандовскі, як на нього вже біжать 2-3 суперники. Легко ій ідеально перекривають поляків ще до переходу на чужу половину.
Лєвандовскі в боротьбі наступив на руку захиснику. Довга медична пауза пішла на користь Польщі. Щенсни вибив у центр, Кеш у польоті в дотик продовжив, після чого отримав у відповідь від Франковскі. Метті прострілив, Лєвандовскі не зміг розібратися з воротарем, але відпасував від лицьової, а Зєліньскі забив свій 10 гол за "Кадру". Перша ж темпова атака команди Міхнєвіча стала гольовою. Майже відразу Лєвандовскі зі схожої позиції прострілив, Мілік не повірив.
І тут Крістіан Бєлік на рівному місці вдарив по нозі суперника у штрафному, коли жодної небезпеки не було. Для чого?! На першій компенсованій (з 10!) Щенсни спочатку потягнув пенальті героя перемоги над Аргентиною (Аль-Давсарі загубив у цьому матчі 4 прекрасні моменти), а потім і потужне добивання Аль-Бурайка. Феноменальний подвійний сейв! Войчєх показав уже, що ставить ногу в лівий від себе кут, але потім пружиною витягнувся у правий – суперник купився. Зєлінскі вибухає у ривку після закидання Франковскі у штрафний. Найгостріший гравець Польщі не встиг прошити воротаря, який миттєво викинувся на зустріч.
Лєвандовскі запоров атаку 2 проти 1, заплутавшись з м'ячем у власних ногах. Захмарна реалізація дозволяє полякам уникнути біди, адже награли вони лишень на поразку за грою у першому таймі. Після перерви 2 поспіль удари Саудівської Аравії. Канно встигає і з Лєвандовскі поборотися на своїй половині, і з меж штрафного поляків пробити. Неймовірні привози "Кадри" тривають. Легко дозволяють "зеленим" проходити у володіння Щенсни, який знову рятує після розстрільного удару Аль-Давсарі. Це партнери Войчєха самі ж і подарували супермомент саудитам, коли Ківьор вибивав так, що влучив у заднє місце Бєліка.
Усе той же Аль-Давсарі з партнерами видає Бразилію. Технічні обіграші, гра в дотик, і лише Аль-Брікан дивом не влучає з воротарського. Два поспіль божевільні шанси втрачає і Польща. Лєвандовскі на фланг, Франковскі подає - Мілік у поперечину влучає. Роберт ніби грає уже сам проти себе. Форвард Барси після прострілу Каміньскі з правого флангу пробиває собі в коліно, а далі снаряд знову облизує каркас воріт (цього разу стійка!) і відлітає в поле. Щенсни тягне потужний дальній удар – сейв №5.
Який же блискучий цей Аль-Оваїс. Уже не вперше а-ля Нойєр своєчасно вибігає далеко з воріт, позбавляючи Лєвандовскі шансу вийти сам на сам. Малькі змушує Ренара і численних фанатів "соколів" хапатися за голову. Стрімкий удар був, поруч зі стійкою. Він все-таки це робить. Лєвандовскі скористався технічним огріхом Аль-Малькі (міг стати героєм, а в підсумку поховав своїх), який відпустив м'яч перед своїм штрафним, і прошив голкіпера. Перший гол 34-річного ветерана на чемпіонатах світу! Нейморвіна історія. Лєвандовскі впав на землю і відчуває шалене полегшення. Пустив навіть скупу чоловічу сльозу Роберт.
Ех, як же так! Лєвандовскі занадто спіжонив, вискочивши на ще одне побачення з голкіпером і не зміг його перекинути, а потім ще й добити. Канно вже 4 раз дуже прицільно викручував у дальній. Снаряд в останню мить пірнув повз ворота. Польща не без величезного фарту виходить на 2 місце, набираючи стільки ж очок, як і Саудівська Аравія. Однак на фініші Лєвандовскі й компанію чекає Аргентина, якій необхідно тільки перемагати. Мексика з 1 балом також досі в грі.
Саудівська Аравія більшу частину зустрічі з запасом перегравала Польщу. І лише Щенсни рятував від розгрому. Лєвандовскі прикрили дуже щільно, однак команду Ренара теж не вистачило на весь матч. "Зелені соколи" з мізерного xG забили 2 Аргентині, сьогодні заслужили відзначитися мінімум стільки ж, а не залетіло жодного. Голкіпер Ювентуса вибився у найкращі стражі воріт на ЧС-2022.
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