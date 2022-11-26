Аргентина – Мексика

26 ноября, 21:00. Лусаил, стадион Лусаил Иконик.

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Лионеля Месси и его партнеров считали едва ли не главными претендентами на Кубок мира, однако уже первый тур Мундиаля стал для Аргентины холодным душем. Южноамериканцы не проигрывали 36 матчей подряд и серьезно были настроены отобрать мировой рекорд у Италии, имевшей 37 поединков без поражений. Все сложилось совсем по-другому.

Подопечные Лионеля Скалони в первом тайме повозили Саудовскую Аравию и забили несколько голов, из которых засчитали только один – после удара Лео Месси с пенальти. Саудиты, как боксер, в которого никто не верил, чудом сумели продержаться первый тайм без нокаута, а после перерыва шокировали фаворита. Два гола в ворота Эмилиано Мартинеса принесли Аравии сенсационную победу, а выход "альбиселестес" в плей-офф теперь оказался под вопросом.

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Та игра показала главные проблемы нынешней Аргентины – очень медленный центр защиты (действия Ромеро в момент с первым голом – отдельная тема) и неумение держать удар, как только что-то идет не по ее сценарию. Высокий прессинг Саудовской Аравии стал полной неожиданностью для Месси и Ко, которые, похоже, настолько поверили в разданные им авансы, что рассчитывали взять соперника голыми руками. Не прошло – сейчас в футбол научились играть все. Ну, почти все.

К счастью для Аргентины, матч первого тура группы C между Польшей и Мексикой завершился ничьей – идеальный вариант для команды Скалони, которая благодаря этому сохраняет приличные шансы не только на плей-офф, но и на первое место квартета. Для начала нужно сделать выводы из провала первого тура и обыграть Мексику – команду, которая не слишком впечталила с Польшей и могла проиграть.

Если бы не Гильермо Очоа – голкипер, который, как високосный год, напоминает о себе раз в 4 года. Как только подходит Мундиаль, доселе незаметный Гильермо появляется на чемпионате мира и устраивает шоу. Вот и в игре с "Кадрой" опытный 37-летний вратарь потянул пенальти от Роберта Левандовски и спас своей команде ничью. Но сейчас перед Очоа и всей Мексикой стоит еще более сложная задача. Следует останавливать не посредственную атаку Польши (при всем уважении к Левандовски), а грозных "альбиселестес" с Лионелем Месси, Лаутаро Мартинесом и Анхелем Ди Марией.

Но вспоминать только об Очоа было бы не очень справедливо. Быстрые Алексис Вега и Ирвинг Лосано своими рывками доставили Польше немало проблем в матче первого тура. Если Аргентина позволит крайкам Мексики разогнаться – у команды Скалони будут проблемы.

Особым этот матч будет для Херардо Мартино – наставника сборной Мексики, который будет противостоять своим соотечественникам и команде, которую когда-то возглавлял. Во главе "альбиселестес" Мартино дважды проиграл финал Копа Америка в серии пенальти, а теперь может отобрать у своей страны мечты о Кубке мира. Если "ацтеки" обыграют Аргентину, взяв пример с саудитов, то плей-офф Месси и Ко не видать. Будут только слезы Лео и, возможно, завершение карьеры легенды в сборной.

Это уже четвёртая встреча Аргентины и Мексики на Мундиалях. Полное преимущество на стороне двукратных чемпионов мира, выигравших все предыдущие матчи. В 2006-м и 2010-м "ацтеки" вылетали от аргентинцев в 1/8 финала чемпионата мира. Еще одна встреча была в далеком 1930-м. Она же и самая результативная – 6:3.

Ориентировочные составы на матч Аргентина – Мексика

Аргентина: Э. Мартинес – Монтиэль, Отаменди, Мартинес, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Мак Аллистер – Ди Мария, Л. Мартинес, Месси.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Чавес, Эррера, Альварес – Вега, Мартин, Лосано.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1.

Аргентине отступать некуда. Лимит осечек был исчерпан уже в первом туре поражением, как считалось, от аутсайдера группы. Букмекеры прогнозируют Месси и Ко победу, но так было и перед игрой с Саудовской Аравией, которая в итоге создала пока главную сенсацию чемпионата мира. На Аргентину предлагают поставить примерно за 1,50, а коэффициент победы мексиканцев составляет почти 6.

Цена ошибки для "Скалонетты" – слишком велика, а давление, оказываемое на игроков и тренера, просто зашкаливает. Соответственно, зрелища ждать вряд ли стоит, а вот нервов будет много. Сборная Мексики – куда сильнее Саудовской Аравии, поэтому может наказать аргентинцев за первую же ошибку. Но все же прогнозируем победу фаворита, который должен сделать выводы из сенсационной неудачи в первом туре.

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