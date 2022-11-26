Тунис уступил Австралии во втором туре чемпионата мира. Отчет и обзор матча – уже на Футбол 24.

Первый тур был полярным для команд. Если Тунис выглядел солидно и сумел навязать борьбу Дании, сыграв вничью (0:0), Австралия почти без шансов уступила Франции (1:4). Фаворитом нынешней дуэли называли номинальных хозяев.

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Старт встречи разочаровал. Команды немало боролись, но моментов не было. Первая неплохая атака от "карфагенских орлов" была на 20 минуте, но Юссеф Мсакни не сумел удачно распорядиться мячом. Митчелл Дюк показал мастер-класс чуть ли не в следующей атаке. Прострел с левого фланга с рикошетом завершился эффектным ударом головой под дальнюю штангу без шансов для кипера. xG составлял всего 0,05! Дюк стал первым автором гола на этом ЧМ, играющим за клуб второго дивизиона (Фаджиано Окаяма из Японии).

Гол поспособствовал оживлению игры. Тунис пытался сравнять, а Австралия – подловить на контратаках. Лучший момент в конце первого тайма имел Мохамед Дрегер, оказавшийся на хорошей позиции, но мощный выстрел потянул Мэттью Райян.

После выхода из раздевалки Тунис давил, превосходя почти по всем показателям визави. Самым активным был Мсакни, но ударам не хватало мощности и точности. Австралия самоотверженно, хоть и с суетой защищалась. Об успешных атаках нечего было и думать. Но "соккеруз" выстояли (впервые с 1974-го не пропустили) и праздновали сенсационную минимальную победу! Первую с 2010 года на Мундиалях.

Тунис опустился на последнее место квартета D. Австралия же поднялась на второе место, а в последнем туре будет противостоять Дании, которая сегодня будет играть с французами. Вероятно, нас ждет интрига 30 ноября.