Польша и Саудовская Аравия встречаются на Чемпионате мира во 2 туре группы C. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Левандовски подходит к попытке №5, чтобы забить свой дебютный гол на чемпионатах мира. Форвард Барселоны даже пенальти не забил мексиканцам в первом туре, а его команда сыграла лишь вничью, поэтому обязана сегодня исключительно побеждать. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Саудовская Аравия на "Футбол 24", стартует в 15:00. Команда Эрве Ренара сенсационно одолела Аргентину, которую большинство экспертов включали в топ-3 главных фаворитов турнира. Где смотреть матч Польша – Саудовская Аравия онлайн? Игру транслируют Суспильне и MEGOGO Футбол Первый.

Польша – Саудовская Аравия: анонс и прогноз на матч ЧМ-2022 – последний шанс Левандовски прервать черную серию

Чеслав Михневич сделал 3 перестановки в основе. Франковски, Белик и Милик заменили Залевски, Каминьски и Шиманьски, а "Кадра" перешла на игру с двумя нападающими. У аравийцев также 3 новых лица в стартовом составе: Аль-Брейк, Аль-Наджи и Аль-Амри.

Польша: Щенсни – Кеш, Глик, Кивьор, Берешиньски – Франковски, Белик, Криховьяк, Зелиньски – Милик, Левандовски

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булайхи, Аль-Брейк – Канно, Аль-Малки – Аль-Брикан, Аль-Наджи, Аль-Давсари – Аль-Шехри