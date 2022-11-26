Матч превратился в феерию Войцеха Щенсны и Роберта Левандовски. Голкипер поляков совершил несколько феерических сэйвов, а нападающий наконец начал оформлять свои первые результативные действия на чемпионатах мира. Сначала Роберт отдал результативную передачу на Зелиньски. Саудовская Аравия могла отыграться перед перерывом, но Щенсны отразил пенальти Аль-Давсари и добивание.

Польща била Саудівську Аравію у супердраматичному матчі ЧС-2022 – Лєвандовскі зняв прокляття, Щенсни взяв пенальті й все

После перерыва вратарь "Кадры" продолжил спасать и дотянул до 82-й минуты, на которой Левандовски забил. Лидер Польши подловил Аль-Малки на обрезке и четко воспользовался своим моментом – 2:0. Роберт не смог сдержать слез, отмечая дебютный гол на Мундиалях.