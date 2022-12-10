По итогам поединков 1/4 финала 9 и 10 декабря стало известно, кто сыграет в полуфиналах чемпионата мира-2022.

В пятницу участники полуфиналов определились только в сериях послематчевых пенальти. Хорватия в экстра-тайме пропустила первой от Бразилии, но успела отыграться и в который раз продемонстрировала свое умение играть серии 11-метровых. "Селесао" поехали домой, а хорваты будут играть в полуфинале чемпионата мира.

Соперником "клетчатых" станет Аргентина, которая в не менее драматичном поединке одолела Нидерланды. Выигрывая 2:0, Месси и Ко упустили победу в основное время, но по пенальти все же выбили "оранье".

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В субботу, 10 декабря, определилась другая пара 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко сенсационно обыграло Португалию и стало первым в истории представителем Африки в 1/2 финала чемпионата мира. Последним полуфиналистом стала Франция, одержавшая тяжелую победу над Англией.

ЧМ-2022, полуфиналы

Аргентина – Хорватия (13 декабря, 21:00)

Франция – Марокко (14 декабря, 21:00).

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