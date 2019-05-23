ЧМ-2019 U-20: Япония и Эквадор сыграли вничью, Колумбия победила хозяев турнира

Состоялись матчи первого тура чемпионата мира-2019 среди команд до 20 лет.

Чемпионатов мира-2019 U-20 1 тур, группа А

Польша – Колумбия – 0:2

Гол: Ангульо, 23 Сандовал, 90+3

Группа В

Япония – Эквадор – 1:1

Голы: Ямада, 68 – Тагава (аг), 45

Нереализованный пенальти: Резабала, 52 (Эквадор)

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В группе А юношеская команда Колумбии одолела хозяина турнира – сборную Польши со счетом 2:0. Следовательно, после первого тура у Сенегала и Колумбии по 3 очка, у Польши и Таити в графе с зачетными пунктами – нули.

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В матче группы В Япония и Эквадор обменялись голами, в итоге ничья – 1:1. Следовательно, группу В возглавляет юношеская сборная Италии, Эквадор и Япония разделяют 2 и 3 место, а Мексика замыкает группу без очков.