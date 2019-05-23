Сенегал U-20 – Таити U-20: африканцы забили второй самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

Сенегальский вингер Амаду Санья отличился одним из самых быстрых в истории чемпионатов мира голом.

Сенегалец отличился взятием ворот уже через 9,4 секунды после начала поединка против сверстников из Таити. Заметим, что в этом матче Санья оформил хет-трик и принес своей команде победу со счетом 3:0.

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Первый гол стал вторым самым быстрым взятием ворот в истории чемпионатов мира всех возрастов. Быстрее на мундиалях забивал только Фабинью, который в 2007-м году отличился за сборную Бразилии U-17 через 8,5 секунд после начала матча.

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El senegalés Amadou Sagna le anotó a Tahití a los 9.6 segundos, superando a Monday Odiaka, quien marcó a los 14 segundos en 1985. ️



Es el segundo gol más rápido en competiciones mundiales FIFA masculinas/femeninas.pic.twitter.com/hfJtztDDKr — ℱเภ๏ Yossen️ (@andiyossen) 23 травня 2019 р.