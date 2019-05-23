ЧС-2019 U-20: Японія та Еквадор зіграли внічию, Колумбія перемогла господарів турніру

Відбулись матчі першого туру чемпіонату світу-2019 серед команд до 20 років.

Чемпонат світу-2019 U-20, 1 тур, група А

Польща – Колумбія – 0:2

Гол: Ангульо, 23, Сандовал, 90+3

Група В

Японія – Еквадор – 1:1

Голи: Ямада, 68 – Тагава (аг), 45

Нереалізований пенальті: Резабала, 52 (Еквадор)

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У групі А юнацька команда Колумбії здолала господаря турніру – збірну Польщі з рахунком 2:0. Відтак, після першого туру у Сенегалу та Колумбії по 3 очки, у Польщі та Таїті у графі з заліковими пунктами – нулі.

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У матчі групи В Японія та Еквадор обмінялись голами, у підсумку нічия – 1:1. Відтак, групу В очолює юнацька збірна Італії, Еквадор та Японія поділяють 2 та 3 сходинку, а Мексика замикає групу без очок.