ЧС-2019 U-20: Японія та Еквадор зіграли внічию, Колумбія перемогла господарів турніру

Відбулись матчі першого туру чемпіонату світу-2019 серед команд до 20 років.
Чемпонат світу-2019 U-20, 1 тур, група А
Польща – Колумбія – 0:2
Гол: Ангульо, 23, Сандовал, 90+3
Група В
Японія – Еквадор – 1:1
Голи: Ямада, 68 – Тагава (аг), 45
Нереалізований пенальті: Резабала, 52 (Еквадор)
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У групі А юнацька команда Колумбії здолала господаря турніру – збірну Польщі з рахунком 2:0. Відтак, після першого туру у Сенегалу та Колумбії по 3 очки, у Польщі та Таїті у графі з заліковими пунктами – нулі.
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У матчі групи В Японія та Еквадор обмінялись голами, у підсумку нічия – 1:1. Відтак, групу В очолює юнацька збірна Італії, Еквадор та Японія поділяють 2 та 3 сходинку, а Мексика замикає групу без очок.