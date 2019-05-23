ЧМ-2019 U-20: Италия минимально победила Мексику благодаря голу Раньери, Сенегал разбил Таити

Состоялись первые матчи чемпионата мира-2019 среди команд до 20 лет.

Чемпионатов мира-2019 U-20 1 тур, группа А

Таити – Сенегал – 0:3

Голы: Санья, 1, 29, 50

Группа В

Мексика – Италия – 1:2

Голы: Де Ла Роса, 37 – Фраттези, 3, Раньери, 67

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Состоялись первые поединки юношеского чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше. В первых матчах Сенгал разбил Таити со счетом 3:0. Хет-триком отметился 19-летний Амаду Санья.

Зато Италия и Мексика обменялись голами в первом тайме, а во второй половине встречи команда с Апеннин благодаря голу Раньери одержала минимальную победу.

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После этих матчей Сенегал и Италия возглавляют группу А и В соответственно, ведь остальные команды еще не сыграли своих матчей.

Заметим, что сборная Украины U-20 свой первый матч на турнире проведет завтра, 24 мая, против сборной США. Начало запланировано на 21:30.