ЧС-2019 U-20: Італія мінімально перемогла Мексику завдяки голу Раньєрі, Сенегал розтрощив Таїті

Відбулись перші матчі чемпіонату світу-2019 серед команд до 20 років.

Чемпонат світу-2019 U-20, 1 тур, група А

Таїті – Сенегал – 0:3

Голи: Санья, 1, 29, 50

Група В

Мексика – Італія – 1:2

Голи: Де Ла Роса, 37 – Фраттезі, 3, Раньєрі, 67

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Відбулись перші поєдинки юнацького чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі. У перших матчах Сенгал розтрощив Таїті з рахунком 3:0. Хет-триком відзначився 19-річний Амаду Санья.

Натомість Італія та Мексика обмінялись голами у першому таймі, а у другій половині зустрічі команда з Апеннін завдяки голу Раньєрі здобула мінімальну перемогу.

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Після цих матчів Сенегал та Італія очолюють групу А і В відповідно, адже інші команди ще не зіграли своїх матчів.

Зауважимо, що збірна України U-20 свій перший матч на турнірі проведе завтра, 24-го травня, проти збірної США. Початок матчу запланований на 21:30.