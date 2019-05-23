Наставник сборной Украины U-20 Петраков объяснил, почему Мудрык не поехал на ЧМ-2019

Главный тренер юношеской сборной Александр Петраков считает, что полузащитник Арсенала-Киев Михаил Мудрык справедливо не попал в финальную заявку команды на чемпионат мира.

"Я понимаю, откуда взялся весь этот ажиотаж по поводу этого исполнителя. Но как главный тренер сборной могу сказать, что он не игрок этой команды, он не сыграл у нас ни одного матча, ни минуты.

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Он по стилю игры нам не подходит. У него есть команда 2001 года рождения, которую тренирует Олег Кузнецов. У Мудрика в этой команде хорошие перспективы, он с ней также имеет шансы выступить на чемпионате мира", – приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

К слову, Михаил Мудрик играет за "канониров" на правах аренды. Его контракт принадлежит Шахтеру. Отметим, что первый матч на ЧМ-2019 сборная Украины U-20 проведет против сверстников из США в пятницу, 24 мая. Начало поединка в 21:30.

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