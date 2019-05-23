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Украина U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпионата мира

23 мая 17:07 492 Читати українською
Украина U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпионата мира
Украина U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпионата мира 24.05.2019

Сборная Украины U-20 сыграет против команды США U-20 в матче 1 тура чемпионата мира-2019. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция матча Украина U-20 – США U-20 начнется 24 мая на стадионе в городе Бельско-Бяла (Польша). Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени.

ЧМ-2019: расписание матчей сборной Украины U-20 – болельщики смогут увидеть все поединки в прямом эфире

Украина U-20 – США U-20: прогноз букмекеров на матч чемпионата мира

Эксперты букмекера BWin отдают предпочтение команде США. Коэффициент на победу американцев – 2,30, тогда как триумф Украины оценивается в 2,90. Коэффициент на ничью – 3,30.

Специалисты конторы Betfair тоже считают Украину аутсайдером поединка. Победа команды Александра Петракова оценивается в 3,00, а потенциальная виктория США в этом матче – 2,30. Вероятность ничьи – 3,10.

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

Напомним, в группе D, кроме Украины и США выступают команды Катара и Нигерии. ЧМ-2019 U-20 в Польше будет проходить в шести городах с 23 мая по 15 июня. Финальный поединок состоится в Лодзи.

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