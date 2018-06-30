ЧМ-2018: топ-10 игроков группового этапа – версия FourFourTwo

Популярное британское издание FourFourTwo составило список из лучших игроков групповой стадии чемпионата мира-2018.

Уже сегодня стартует стадия плей-офф чемпионата мира-2018. Из 32 команд-участниц борьбу за Кубок мира продолжает лишь половина.

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Издание FourFourTwo составило список из футболистов, которые лучше всего себя проявили в матчах группового турнира ЧМ-2018. Стоит отметить, что в перечень попали не только представители команд, которые пробились в 1/8 финала, но и тех, что уже завершили выступления на турнире.

10. Андре Каррильо (Перу)

27-летний хавбек стал автором исторического гола перуанцев – впервые за 36 лет южноамериканцы смогли отличиться в матче чемпионата мира, а одержали победу на Кубке мира впервые с далекого 1978 года.

Несмотря на вылет из Кубка мира, Перу оставила неплохое впечатление, а Каррильо был одним из лидеров команды на Мундиале.

9. Александр Головин (Россия)

Открытие ЧМ-2018 в составе сборной России. Уже в первом матче на его счету гол и 2 ассиста. 22-летний игрок уже заинтересовал несколько европейских топ-клубов. Можно только представить, что будет, если Головин поможет России пройти Испанию в 1/8 финала.

8. Такаси Инуи (Япония)

Япония довольно сенсационно вышла в 1/8 финала Мундиаля, опередив Сенегал и Польшу. Даже наставник японцев признался, что Инуи превзошел его ожидания.

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30-летний хавбек вел игру своей команды, забил гол в матче с Сенегалом, который в итоге позволил его команде выйти в плей-офф ЧМ-2018.

7. Кристиан Эриксен (Дания)

Лидер сборной Дании привел команду к 2 месту в группе и выходу в 1/8 финала. Эриксен также отметился красивым голом в ворота Австралии, который практически наверняка будет претендовать на звание лучшего на турнире.

6. Иско (Испания)

Полузащитник Реала был любимцем Лопетеги, который со скандалом покинул сборную Испании за день до старта ЧМ-2018.

Однако отставка тренера не повлияла место Иско в команде. Хавбек стал одним из ключевых исполнителей в центре поля "Фурии Рохи", изрядно поспособствовав первому месту и попаданию на Россию, а не Уругвай, в 1/8 финала.

5. Ирвинг Лосано (Мексика)

Форвард ПСВ оправдывает ожидания, которые на него возлагались перед стартом Мундиаля. Именно Лосано забил единственный гол в ворота Германии, который стал первым гвоздем в гроб Манншафт, а также терроризировал защиту всех соперников Мексики.

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По завершению Мундиаля Лосано вполне может рассчитывать на повышение, перейдя в клуб более высокого уровня.

4. Харри Кейн (Англия)

Этот список не мог быть полным без лучшего бомбардира турнира на данный момент. В активе Кейна 5 голов, пусть и в ворота Панамы и Туниса. Однако 5 голов за сыгранных 153 минуты однозначно достойны внимания.

Интересно, что Кейн забил 5 голов, нанеся лишь 5 ударов в створ ворот соперников.

3. Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду отличился уже 4 голами на групповой стадии. Форвард практически в одиночку принес своей команде ничью в матче с Испанией, а также принес Португалии победу над Марокко.

В памяти болельщиков феноменальный штрафной Криштиану на последних минутах поединка с Испанией. Эмоции Криштиану перед решающим ударом и исполнение удара – это настоящий топ-уровень.

2. Диего Годин (Уругвай)

Уругвай стал единственной командой ЧМ-2018, которая не пропустила ни одного гола на групповой стадии. Годин стал одним из главных творцов этого успеха.

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Уругвайцы легко прошли групповой турнир, набрав максимальное количество очков. Противостояние Годин – Роналду в 1/8 финала обещает стать настоящим украшением ЧМ-2018.

1. Лука Модрич (Хорватия)

Модрич – настоящий образец капитана команды на этом турнире. Скандал незадолго до Мундиаля никоим образом не повлиял на хорвата. Модрич забил классный гол в ворота сборной Аргентины и вел за собой команду, которая сейчас является едва ли не главным открытием чемпионата мира-2018.