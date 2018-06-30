ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo

Популярне британське видання FourFourTwo склало список із найкращих гравців групової стадії чемпіонату світу-2018.

Вже сьогодні стартує стадія плей-офф чемпіонату світу-2018. Із 32 команд-учасниць боротьбу за Кубок світу продовжує лише половина.

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Видання FourFourTwo склало список із футболістів, які найкраще себе проявили в матчах групового турніру ЧС-2018. Варто зазначити, що у перелік потрапили не лише представники команд, які пробились до 1/8 фіналу, а й тих, що вже завершили виступи на турнірі.

10. Андре Каррільйо (Перу)

27-річний хавбек став автором історичного голу перуанців – вперше за 36 років південноамериканці змогли відзначитись в матчі чемпіонату світу, а здобули перемогу на Кубку світу вперше з далекого 1978 року.

Попри виліт з Кубка світу Перу залишила непогане враження, а Каррільйо був одним із лідерів команди на Мундіалі.

9. Олександр Головін (Росія)

Відкриття ЧС-2018 у складі збірної Росії. Вже у першому матчі на його рахунку гол та 2 асисти. 22-річний гравець вже зацікавив кілька європейських топ-клубів. Можна лише уявити, що буде, якщо Головін допоможе Росії пройти Іспанію в 1/8 фіналу.

8. Такасі Інуї (Японія)

Японія доволі сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Мундіалю, випередивши Сенегал та Польщу. Навіть наставник японців зізнався, що Інуї перевершив його очікування.

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30-річний хавбек вів гру своєї команди, забив гол у матчі з Сенегалом, який у підсумку дозволив його команді вийти у плей-офф ЧС-2018.

7. Крістіан Еріксен (Данія)

Лідер збірної Данії привів команду до 2 місця в групі та виходу в 1/8 фіналу. Еріксен також відзначився красивим голом у ворота Австралії, який практично напевне претендуватиме на звання найкращого на турнірі.

6. Іско (Іспанія)

Півзахисник Реала був улюбленцем Хулена Лопетегі, який зі скандалом покинув збірну Іспанії за день до старту ЧС-2018.

Проте відставка тренера не вплинула місце Іско в команді. Хавбек став одним із ключових виконавців у центрі поля "Фурії Рохи", неабияк посприявши першому місцю та потраплянню на Росію, а не Уругвай, в 1/8 фіналу.

5. Ірвінг Лосано (Мексика)

Форвард ПСВ виправдовує очікування, які на нього покладались перед стартом Мундіалю. Саме Лосано забив єдиний гол у ворота Німеччини, який став першим цвяхом у домовину Манншафт, а також тероризував захист всіх суперників Мексики.

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По завершенню Мундіалю Лосано цілком може розраховувати на підвищення, перейшовши в клуб більш високого рівня.

4. Харрі Кейн (Англія)

Цей список не міг бути повним без найкращого бомбардира турніру на даний момент. В активі Кейна 5 голів, нехай і у ворота Панами та Тунісу. Проте 5 голів за зіграних 153 хвилини однозначно варті уваги.

Цікаво, що Кейн забив 5 голів, завдавши лише 5 ударів у площину воріт суперників.

3. Кріштіану Роналду (Португалія)

Роналду відзначився вже 4 голами на груповій стадії. Форвард практично самотужки приніс своїй команді нічию в матчі з Іспанією, а також приніс Португалії перемогу над Марокко.

У пам'яті вболівальників досі феноменальний штрафний Кріштіану на останніх хвилинах поєдинку з Іспанією. Емоції Кріштіану перед вирішальним ударом та виконання удару – це справжній топ-рівень.

2. Дієго Годін (Уругвай)

Уругвай став єдиною командою ЧС-2018, яка не пропустила жодного голу на груповій стадії. Годін став одним із головних творців цього успіху.

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Уругвайці легко пройшли груповий турнір, набравши максимальну кількість очок. Протистояння Годін – Роналду в 1/8 фіналу обіцяє стати справжньою окрасою ЧС-2018.

1. Лука Модріч (Хорватія)

Модріч – справжній взірець капітана команди на цьому турнірі. Скандал незадовго до Мундіалю жодним чином не вплинув на хорвата. Модріч забив класний гол у ворота збірної Аргентини та вів за собою команду, яка наразі є чи не головним відкриттям чемпіонату світу-2018.