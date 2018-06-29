ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Чемпіонат світу 2018 входить у найцікавішу фазу матчів на вибування. "Футбол 24" про найцікавіші моменти, які чекають нас у плей-офф ЧС-2018.
Іспанія продовжить традицію погромів Росії чи свою катастрофічну серію?
Останній дві офіційні зустрічі "Фурії Рохи" з господарями ЧС-2018 завершувались 4:1 і 3:0 на користь іспанців. Було це під час Євро-2008. Деякі учасники півфінальної баталії зіграють і 10 років потому: Іньєста, Рамос, Сілва з одного боку, Акінфєєв, Ігнашевич та Жирков з протилежного. Загалом Іспанія ніколи не програвала Росії, а внічию зіграла двічі. Насторожує, що останній такий "мирний" матч відбувся в листопаді 2017-го (3:3). Або як вам такий факт: Іспанія ніколи не перемагала господарів чемпіонатів світу та Європи: 7 поразок і 1 нічийний підсумок. Якщо поразки проти грандів ще можна зрозуміти, то виліт по пенальті від Південної Кореї на ЧС-2002 це повна жесть.
Іспанія – Росія: "Фурія роха" готується до серії пенальті, Єрро визначив п'ятірку
Судячи з жахливої гри команди Єрро проти Ірану та Марокко, це буде протистояння слабкого фаворита проти ще слабшої, але надмотивованої команди. Залишається сподіватись, що судити Росію будуть так, як у матчі з Уругваєм – жорстко і без явного підсуджування. Однак корейський привид висить над іспанцями. Прокляття потрібно знімати, а у вас є тисяча і один привід повболівати за одноклубників Андрія Луніна та їхніх партнерів – Vamos España!
Оптимістичний факт: останні понад 30 років Іспанія виходить у чвертьфінал Чемпіонату світу стабільно через раз. Зараз власне настав час проходити далі.
Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018
Бундесліга це не так провально, як збірна Німеччини
В 1/8 Чемпіонату світу 2018 не зіграє німецька збірна, але з 67 представників чемпіонату Німеччини в турнірі залишилось більше половини. Бундеслігу в плей-офф Мундіалю представлять відразу 37 гравців, з яких 10 – Швейцарія, а 7 – Японію.
Чемпіонат Німеччини – третій за кількістю представників у плей-офф. Більше тільки з АПЛ та Прімери.
Уругвай – Португалія: один Роналду це краще, ніж Суарес і Кавані разом
Чинні чемпіони Європи асоціюються з однією людиною. Кріштіану Роналду ледь не самотужки витягнув Португалію в 1/8, але й не забив пенальті іранцям. Зірка Реала зустрічався проти Суареса та Едінсона Кавані поодинці. За 10 матчів з Луїсом на клубному рівні статистика говорить за КР7. Кріш забив 7 голів, Луїсіто – 6. Проти Кавані було 4 матчі в Лізі чемпіонів, і знову Роналду кращий: 3 забиті м'ячі проти 1.
На груповому етапі ЧС-2018 Кріштіану заочно перевершив обох: у нього 4 голи, у Суареса 2, Кавані ледь заштовхав Росії свій 1. Так, Уругвай – єдиний, хто виграв усі 3 матчі турніру та не пропустив жодного гола. Однак У Португалії суперники були вимогливіші: навіть Марокко та Іран виявились краще підготовані до турніру, ніж єгиптяни з їхніми постійними тусовками в компанії Кадирова чи аравійці, які вражали наївністю та помилками в захисті.
Обидві збірні у звичному стані без супергероїв – не топові представники своїх континентів. Однак присутність зірок в атаці ощасливила їхні нації у 2010-х. Суарес і Кавані вигравали Кубок Америки-2011. Роналду допоміг Португалії стати чемпіонами Європи-2016. Усім трьом за 30, і нинішній турнір – останній шанс вийти у фінал Чемпіонату світу. Раніше вони грали тільки маленький фінал за 3-є місце. І Португалія, і Уругвай бронзові матчі програли Німеччині. Нині усі троє дуже добре готові – це буде битва не на життя.
Бразилія за крок до історичного рекорду
На стадії плей-оф чемпіонатів світу дві команди забили найбільше голів. Однак якщо Німеччина свій результат не покращить, то Бразилія має всі шанси відібрати історичний гольовий рекорд. Гол у ворота Мексики стане 227-м і рекордним у матчах на вибування. Судячи з оборони "ацтеків", що не пропустила тільки від провальної Німеччини, та атаки Бразилії, яка в кожному матчі забиває, це станеться уже в понеділок, 2 липня.
В 1/8 фіналу 4-й раз поспіль не буде чинного чемпіона світу з Європи, або ностальгія за Україною
Європейське прокляття Мундіалю триває. У 21-му столітті лише Бразилія після золота на ЧС-2002 пройшла груповий турнір на наступному Кубку світу. А так, Франція-2002, Італія-2010, Іспанія-2014 і Німеччина-2018 стали справжнім громом серед ясного неба. Особливо шокували 2 останні провали, які перед турніром ніхто не міг передбачити. Тепер у Бундестім є 71 день, аби реанімувати команду перед стартовим матчем Ліги націй проти Франції 6 вересня.
Зате в 1/8 буде пара двох ШВЕ. Швеція та Швейцарія, звісно, заслужили пройти у плей-офф, але чвертьфінал це вже занадто. І ось що цікаво. Швейцарія вдруге вийшла на синьо-жовту команду в матчі за вихід в 1/4 фіналу. У 2006-у це була, так-так, Україна. Цей бар'єр швейцарці не пройшли і тоді, і на ЧС-1994 проти Іспанії. За грою Швеція має всі шанси продовжити тенденцію. Це найслабша пара плей-офф за іменами, адже та ж Хорватія, яка зіграє з Данією, є цілком реальним фаворитом.
Ще один український слід. Відразу 10 гравців, які мають досвід виступів у чемпіонаті України, пройшли в 1/8 фіналу. Лише екс-динамівці Юнес Беланда (Марокко) та Лукаш Теодорчик ( Польща), а також Луїс Адвінкула (Перу, рахувався колись у Таврії) вилетіли. Далі у грі бразильці Фернандінью, Вілліан, Дуглас Коста, Фред та Тайсон знайомі за грою у Шахтарі (останній все ще там). А ще хорвати Стрініч і Калініч, якого вигнали, але формально він заявлений на Мундіаль, феєрили у Дніпрі, Віда – в Динамо, кольори якого нині захищає Піваріч. Швед Густав Свенссон пограв за Таврію, а зараз у Сіетлі та мріє про золото.
Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1
Смертельна половина турнірної сітки і легший шлях для Іспанії та Англії
Півфінал Іспанія – Англія дуже навіть реальний розклад, але це ми перескочили. А що в 1/4? Хорватія, якій ще треба пройти зубасту Данію, для іспанців. Що ж до Англії, то Колумбія в 1/8 виглядає грізнішим опонентом, ніж переможець пари Швеція – Швейцарія.
Дивимось на ліву половину турнірної сітки і що ми бачимо? Протистояння Суареса та Кавані проти Роналду, бій Грізманна з Мессі, Бразилія проти незручної Мексики вже в 1/8. А далі у чвертьфіналі цілком можливі битви Мессі з Роналду та зустріч феєричних атак Бразилії і Бельгії. Та тут кожна команда, крім Японії, може виграти турнір чи принаймні дійти до фіналу!
Турнірна сітка ЧС-2018
Найцікавіша пара – Франція вилізе з пелюшок чи Мессі наблизиться до першого чемпіонства?
Наймолодший склад збірної Франції за 88 років проти аргентинських пенсіонерів. Хто кого? Молодь проти досвіду, якому так бракує чистого золота. Це головний матч 1/8 фіналу ЧС-2018, що не кажіть. Мессі проти Грізманна, який відмовився переходити в його Барселону. А також проти одноклубника Умтіті, який цю Барсу ледь не покинув, і захисника ворожого Реала Варана. А ще ж є інший каталонський суперник Усман Дембеле. Франція ніколи не обігравала Аргентину на великих турнірах, а Мессі ніколи не вигравав Мундіаль – момент істини.
Хорватія чи Бельгія – хто стане головною сенсацією?
Сімпсони у 90-х "прогнозували" фінал ЧС Мексика – Португалія. На нинішньому Кубку світу це неможливо, бо вони в одній половині турнірної сітки і можуть зустрітись хіба що у півфіналі. Але як вам фінал а-ля Бельгія – Хорватія? Це дві найсильніші команди групового етапу за показаним футболом. Чорт забирай, у них навіть другий склад перемагав! Найрезультативніша атака не тільки відбору, а й групового етапу (Бельгія, 9 голів).
Хто виграє Золотий бутс
Найкращим "бомбардиром" наразі є його величність автогол – 9 разів гравці вражали власні ворота на цьому курйозному Чемпіонаті світу. Харрі Кейн – лідер серед справжніх голеадорів. Англієць забив 5 голів, 4 рази пробивши по воротах (в останньому взятті воріт Панами просто став на шляху м'яча і змінив траєкторію польоту). Роналду та Лукаку зовсім поруч – по 4 голи.
За останні 40 років тільки бразилець Роналдо забив більше 6 голів (8). Усі інші володарі Золотого бутса ЧС забивали найчастіше 6 і два рази по 5 м'ячів. Чи зможе хтось хоча б повторити досягнення "Зубастика"?
Топ-5 команд, які можуть раптово виграти свій перший Чемпіонат світу
Найвище у рейтингу прихованих фаворитів, на яких досі високі коефіцієнти, поставимо Бельгію через нашпигований зірками АПЛ склад і суператаку. Далі йде Хорватія з могутньою середньою лінією і маестро Модрічем. Португалія з голодним до успіху Роналду має все, щоб зачепитись за свій шанс. Мексика і її вбивчі контратаки можуть стали переможною зброєю проти фаворитів. Швеція з вірою Ібрагімовіча в чемпіонство, з якої багато хто сміявся, вже вибила Німеччину і зненацька розгромила Мексику.