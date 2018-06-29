ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Чемпіонат світу 2018 входить у найцікавішу фазу матчів на вибування. "Футбол 24" про найцікавіші моменти, які чекають нас у плей-офф ЧС-2018.

Іспанія продовжить традицію погромів Росії чи свою катастрофічну серію?

Останній дві офіційні зустрічі "Фурії Рохи" з господарями ЧС-2018 завершувались 4:1 і 3:0 на користь іспанців. Було це під час Євро-2008. Деякі учасники півфінальної баталії зіграють і 10 років потому: Іньєста, Рамос, Сілва з одного боку, Акінфєєв, Ігнашевич та Жирков з протилежного. Загалом Іспанія ніколи не програвала Росії, а внічию зіграла двічі. Насторожує, що останній такий "мирний" матч відбувся в листопаді 2017-го (3:3). Або як вам такий факт: Іспанія ніколи не перемагала господарів чемпіонатів світу та Європи: 7 поразок і 1 нічийний підсумок. Якщо поразки проти грандів ще можна зрозуміти, то виліт по пенальті від Південної Кореї на ЧС-2002 це повна жесть.

Іспанія – Росія: "Фурія роха" готується до серії пенальті, Єрро визначив п'ятірку

Судячи з жахливої гри команди Єрро проти Ірану та Марокко, це буде протистояння слабкого фаворита проти ще слабшої, але надмотивованої команди. Залишається сподіватись, що судити Росію будуть так, як у матчі з Уругваєм – жорстко і без явного підсуджування. Однак корейський привид висить над іспанцями. Прокляття потрібно знімати, а у вас є тисяча і один привід повболівати за одноклубників Андрія Луніна та їхніх партнерів – Vamos España!

Оптимістичний факт: останні понад 30 років Іспанія виходить у чвертьфінал Чемпіонату світу стабільно через раз. Зараз власне настав час проходити далі.

Buenos días!



España en cuartos?



1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018



Seamos optimistas!!!! (aunque lo de Qatar tenga mala pinta) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 29 червня 2018 р.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Бундесліга це не так провально, як збірна Німеччини

В 1/8 Чемпіонату світу 2018 не зіграє німецька збірна, але з 67 представників чемпіонату Німеччини в турнірі залишилось більше половини. Бундеслігу в плей-офф Мундіалю представлять відразу 37 гравців, з яких 10 – Швейцарія, а 7 – Японію.

Чемпіонат Німеччини – третій за кількістю представників у плей-офф. Більше тільки з АПЛ та Прімери.

Reparto por ligas de los 368 jugadores clasificados para octavos de #Rusia2018 :



7️⃣8️⃣ Inglaterra

6️⃣1️⃣ España

3️⃣7️⃣ Alemania e Italia

2️⃣9️⃣ Francia

2️⃣5️⃣ Rusia

1️⃣5️⃣ México

1️⃣4️⃣ Portugal — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 28 червня 2018 р.

Уругвай – Португалія: один Роналду це краще, ніж Суарес і Кавані разом

Чинні чемпіони Європи асоціюються з однією людиною. Кріштіану Роналду ледь не самотужки витягнув Португалію в 1/8, але й не забив пенальті іранцям. Зірка Реала зустрічався проти Суареса та Едінсона Кавані поодинці. За 10 матчів з Луїсом на клубному рівні статистика говорить за КР7. Кріш забив 7 голів, Луїсіто – 6. Проти Кавані було 4 матчі в Лізі чемпіонів, і знову Роналду кращий: 3 забиті м'ячі проти 1.

На груповому етапі ЧС-2018 Кріштіану заочно перевершив обох: у нього 4 голи, у Суареса 2, Кавані ледь заштовхав Росії свій 1. Так, Уругвай – єдиний, хто виграв усі 3 матчі турніру та не пропустив жодного гола. Однак У Португалії суперники були вимогливіші: навіть Марокко та Іран виявились краще підготовані до турніру, ніж єгиптяни з їхніми постійними тусовками в компанії Кадирова чи аравійці, які вражали наївністю та помилками в захисті.

Обидві збірні у звичному стані без супергероїв – не топові представники своїх континентів. Однак присутність зірок в атаці ощасливила їхні нації у 2010-х. Суарес і Кавані вигравали Кубок Америки-2011. Роналду допоміг Португалії стати чемпіонами Європи-2016. Усім трьом за 30, і нинішній турнір – останній шанс вийти у фінал Чемпіонату світу. Раніше вони грали тільки маленький фінал за 3-є місце. І Португалія, і Уругвай бронзові матчі програли Німеччині. Нині усі троє дуже добре готові – це буде битва не на життя.

Бразилія за крок до історичного рекорду

На стадії плей-оф чемпіонатів світу дві команди забили найбільше голів. Однак якщо Німеччина свій результат не покращить, то Бразилія має всі шанси відібрати історичний гольовий рекорд. Гол у ворота Мексики стане 227-м і рекордним у матчах на вибування. Судячи з оборони "ацтеків", що не пропустила тільки від провальної Німеччини, та атаки Бразилії, яка в кожному матчі забиває, це станеться уже в понеділок, 2 липня.

В 1/8 фіналу 4-й раз поспіль не буде чинного чемпіона світу з Європи, або ностальгія за Україною

Європейське прокляття Мундіалю триває. У 21-му столітті лише Бразилія після золота на ЧС-2002 пройшла груповий турнір на наступному Кубку світу. А так, Франція-2002, Італія-2010, Іспанія-2014 і Німеччина-2018 стали справжнім громом серед ясного неба. Особливо шокували 2 останні провали, які перед турніром ніхто не міг передбачити. Тепер у Бундестім є 71 день, аби реанімувати команду перед стартовим матчем Ліги націй проти Франції 6 вересня.

Зате в 1/8 буде пара двох ШВЕ. Швеція та Швейцарія, звісно, заслужили пройти у плей-офф, але чвертьфінал це вже занадто. І ось що цікаво. Швейцарія вдруге вийшла на синьо-жовту команду в матчі за вихід в 1/4 фіналу. У 2006-у це була, так-так, Україна. Цей бар'єр швейцарці не пройшли і тоді, і на ЧС-1994 проти Іспанії. За грою Швеція має всі шанси продовжити тенденцію. Це найслабша пара плей-офф за іменами, адже та ж Хорватія, яка зіграє з Данією, є цілком реальним фаворитом.

Ще один український слід. Відразу 10 гравців, які мають досвід виступів у чемпіонаті України, пройшли в 1/8 фіналу. Лише екс-динамівці Юнес Беланда (Марокко) та Лукаш Теодорчик ( Польща), а також Луїс Адвінкула (Перу, рахувався колись у Таврії) вилетіли. Далі у грі бразильці Фернандінью, Вілліан, Дуглас Коста, Фред та Тайсон знайомі за грою у Шахтарі (останній все ще там). А ще хорвати Стрініч і Калініч, якого вигнали, але формально він заявлений на Мундіаль, феєрили у Дніпрі, Віда – в Динамо, кольори якого нині захищає Піваріч. Швед Густав Свенссон пограв за Таврію, а зараз у Сіетлі та мріє про золото.

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Смертельна половина турнірної сітки і легший шлях для Іспанії та Англії

Півфінал Іспанія – Англія дуже навіть реальний розклад, але це ми перескочили. А що в 1/4? Хорватія, якій ще треба пройти зубасту Данію, для іспанців. Що ж до Англії, то Колумбія в 1/8 виглядає грізнішим опонентом, ніж переможець пари Швеція – Швейцарія.

Дивимось на ліву половину турнірної сітки і що ми бачимо? Протистояння Суареса та Кавані проти Роналду, бій Грізманна з Мессі, Бразилія проти незручної Мексики вже в 1/8. А далі у чвертьфіналі цілком можливі битви Мессі з Роналду та зустріч феєричних атак Бразилії і Бельгії. Та тут кожна команда, крім Японії, може виграти турнір чи принаймні дійти до фіналу!

Турнірна сітка ЧС-2018

Найцікавіша пара – Франція вилізе з пелюшок чи Мессі наблизиться до першого чемпіонства?

Наймолодший склад збірної Франції за 88 років проти аргентинських пенсіонерів. Хто кого? Молодь проти досвіду, якому так бракує чистого золота. Це головний матч 1/8 фіналу ЧС-2018, що не кажіть. Мессі проти Грізманна, який відмовився переходити в його Барселону. А також проти одноклубника Умтіті, який цю Барсу ледь не покинув, і захисника ворожого Реала Варана. А ще ж є інший каталонський суперник Усман Дембеле. Франція ніколи не обігравала Аргентину на великих турнірах, а Мессі ніколи не вигравав Мундіаль – момент істини.

Хорватія чи Бельгія – хто стане головною сенсацією?

Сімпсони у 90-х "прогнозували" фінал ЧС Мексика – Португалія. На нинішньому Кубку світу це неможливо, бо вони в одній половині турнірної сітки і можуть зустрітись хіба що у півфіналі. Але як вам фінал а-ля Бельгія – Хорватія? Це дві найсильніші команди групового етапу за показаним футболом. Чорт забирай, у них навіть другий склад перемагав! Найрезультативніша атака не тільки відбору, а й групового етапу (Бельгія, 9 голів).

Хто виграє Золотий бутс

Найкращим "бомбардиром" наразі є його величність автогол – 9 разів гравці вражали власні ворота на цьому курйозному Чемпіонаті світу. Харрі Кейн – лідер серед справжніх голеадорів. Англієць забив 5 голів, 4 рази пробивши по воротах (в останньому взятті воріт Панами просто став на шляху м'яча і змінив траєкторію польоту). Роналду та Лукаку зовсім поруч – по 4 голи.

За останні 40 років тільки бразилець Роналдо забив більше 6 голів (8). Усі інші володарі Золотого бутса ЧС забивали найчастіше 6 і два рази по 5 м'ячів. Чи зможе хтось хоча б повторити досягнення "Зубастика"?

Топ-5 команд, які можуть раптово виграти свій перший Чемпіонат світу

Найвище у рейтингу прихованих фаворитів, на яких досі високі коефіцієнти, поставимо Бельгію через нашпигований зірками АПЛ склад і суператаку. Далі йде Хорватія з могутньою середньою лінією і маестро Модрічем. Португалія з голодним до успіху Роналду має все, щоб зачепитись за свій шанс. Мексика і її вбивчі контратаки можуть стали переможною зброєю проти фаворитів. Швеція з вірою Ібрагімовіча в чемпіонство, з якої багато хто сміявся, вже вибила Німеччину і зненацька розгромила Мексику.