VAR на ЧМ-2018: как выглядела бы 1/8 финала без видеоасистента – более слабые соперники для Месси и Роналду

VAR уже превратился в одного из главных протагонистов ЧМ-2018. Как система видеоповторов повлияла на турнирную борьбу, выясняет "Футбол 24".

В 48 матчах группового этапа чемпионата мира 2018 арбитры просматривали видеоповторы 17 раз, меняя свое решение в 14 случаях. Благодаря новейшим технологиям справедливость судейских вердиктов на Мундиале составляет 99,3%. Без использования VAR этот процент упал бы до 95.

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Однако, на удивление, даже без использования VAR в 1/8 финала Мундиаля пробились бы все те же 16 сборных. Правда, некоторые команды, как Аргентина и Португалия, получили бы более слабых супеникив в раунде плей-офф. Почему видеоасистент практически не повлиял на распределение сил, разбираемся дальше.

В группе A чемпионата мира VAR использовали лишь однажды – во время матча Россия – Египет. После просмотра видеоповтора в ворота команды Черчесова был назначен пенальти, который реализовал Салах. Этот эпизод в итоге никак не повлиял на положение команд в группе.

Чаще всего, 4 раза, за помощью к VAR обращались в квартете B. В матче Испания –Марокко благодаря видеоасистенту был засчитан спасительный для "Красной Фурии" (2: 2) гол Аспаса, который арбитр сначала отменил из-за возможного офсайда. А вот по-настоящему VAR "разошелся" во время игры Иран – Португалия. Рефери трижды принимал важные решения после видеоповторов – два раза с участием Роналду. Сначала был назначен пенальти за фол на Криштиану, который лидер сборной Португалии не реализовал, а затем КР7 показали желтую карточку в эпизоде, что, возможно, тянул на удаление. Ну а уже в конце встречи с помощью VAR арбитр указал на "отметку" и подопечные Кейроша вырвали ничью (1:1). Следовательно, при отсутствии видеоасистента Португалия пробилась бы в плей-офф с первого места, а Испания финишировала бы второй.

В трех матчах группы С также не обошлось без помощи VAR. Во время игры Франция – Австралия Гризманн открыл счет с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, тогда как победный мяч Погба был зафиксирован системой определения гола. Дания упустила победу над Австралией из-за пенальти имени VAR. А вот команда Перу помощью видеоасистента не воспользовалась, не реализовав "11-метровый" в матче против команды Эриксена и Ко. В этом квартете без участия системы видеоповторов первое место заняла бы Дания, а второе – Франция.

Зато в группе D отсутствие системы VAR никоим образом не сказалась бы на турнирном расположении команд. В матче Исландия – Нигерия Сигурдссон не реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, однако этот эпизод теоретически не влиял на определение победителя. Как и "11-метровый" имени Маскерано, назначен с помощью VAR во время встречи Аргентина – Нигерия.

В группе E система видеоповторов помогла восстановить справедливость в двух спорных моментах. В матче Швейцария – Коста-Рика был отменен гол Руиса из-за офсайда, а во время встречи Бразилия – Коста-Рика арбитр решил не назначать пенальти за артистическое падение Неймара. В итоге – никаких изменений в итоговой классификации команд.

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А ось верхня частина групи F точно зазнала б змін без використання VAR. Мексика вийшла б у плей-офф з першого місця, а шведи – з другої позиції. При цьому "вікінги" набрали б одинакову кількість очок з Південною Кореєю, але пройшли б далі завдяки кращій різниці м'ячів. Німеччина так і завершила б груповий етап на останній сходинці.

У матчі Мексика – Швеція після перегляду відеоповтору арбітр вирішив не призначати пенальті за гру рукою Чічаріто, однак скандинави і без цього здобули переконливу перемогу (3:0). Дуже серйозно VAR допоміг команді Андерссона в матчі проти Південної Кореї, коли за допомогою відеоасистента був призначений вирішальний пенальті (1:0). Натомість корейці можуть подякувати VAR за перший гол у ворота Німеччини, який спочатку був скасований через офсайд.

Группа G (Бельгия, Англия, Тунис, Панама) – единственный квартет, где не понадобилась помощь VAR. Все четыре пенальти, назначенные судьями, не вызывали никаких сомнений.

В группе H точный выстрел колумбийца Кинтеро против Японии был засчитан системой определения гола. Но "кафетерос" уступили со счетом 1:2. А вот в матче Колумбия – Сенегал Мажич сначала назначил пенальти за фол Санчеса на Мане, а после просмотра видеоповтора отменил свое решение. Однако никаких изменений турнирная ситуация команд не претерпела.

Как видим, даже без VAR в 1/8 финала пробились бы те же команды, что и сейчас, однако некоторые сборные получили бы значительно более слабых соперников. Например, Португалия могла бы сыграть против России, а Месси и его Аргентина противостояли бы Дании, а не мощной по составу Франции.

Турнирная сетка плей-офф без использования VAR

Турнірна сітка плей-офф з використанням VAR