Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

"Футбол 24" розповідає, хто є головним винуватцем скандальної ситуації у збірній Іспанії, яка залишились без свого екс-наставника Хулена Лопотегі всього за день до старту ЧС-2018.

Новий очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес, відправивши у відставку Лопетегі, дав чітко зрозуміти, хто винен у скандальній ситуації. "Я впевнений, що якби все залежало від Хулена, він вчинив би по-іншому", – сказав президент RFEF.

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Рубіалес не стільки розлючений вчинком Лопетегі, як діями босів Реала. Флорентіно Перес відверто знехтував інтересами збірної Іспанії, оголосивши про призначення тоді ще чинного наставника "Червоної Фурії" головним тренером мадридського гранда.

"Я дізнався про домовленість Хулена з Реалом всього за 5 хвилин до появи офіційної інформації та попросив нічого не робити", – заявив у розпачі Рубіалес, на якого вчора Пересу, схоже, було геть начхати.

Президент Реала потрапив у кризову ситуацію. Він не зумів домовитись з Почеттіно, який був фаворитом серед "сосіос", а також отримав відкоша від Клоппа та навіть молодого Нагельсмана. А тут ще й Кріштіану зібрався покинути клуб, вкотре поскаржившись на брак любові з боку керівництва. Оскільки конфлікт з Роналду може затягнутись на тривалий період, то принаймні дилему з новим наставником Перес хотів розв'язати негайно.

Нервозність, яка полонила мадридський клуб сягнула точки кипіння, тож великий та могутній Флорентіно більше не збирався тягнути з призначенням наступника Зідана. Хоча, бос "вершкових" міг обіграти все у більш делікатний спосіб, не зриваючи підготовку Іспанії до ЧС-2018. Перес виплатив клаусулу Лопетегі, після цього він міг спати спокійно та дочекатись завершення виступів "Ла Рохи" на Мундіалі. Але его однієї людини виявилось значно більшим, ніж інтереси всієї нації.

У підсумку Перес домігся лише того, що зараз Реал критикує ледь не вся Іспанія та навіть ЗМІ, які були рупорами королівського клубу. Для прикладу, головний редактор видання AS Альфредо Реланьйо у своїй колонці написав, що Реал вибрав жахливий момент для призначення Лопетегі. "Мадрид завдав великої шкоди багатьом людям у цій країні. Є речі, які не можна ігнорувати заради власних інтересів", – зазначив авторитетний журналіст.

Інформація про відхід Лопетегі зі збірної Іспанії в Реал після ЧС-2018 була доволі неоднозначно сприйнята у роздягальні команди. Комусь таке рішення було до душі, а хтось відверто розчарувався, як, наприклад, деякі гравці Барси. "Ла Роха" вже не могла спокійно готуватись до матчу проти Португалії, а Рубіалес зробив насправді те, що від нього вимагалось. Новоспечений глава RFEF продемонстрував свою жорсткість та принциповість: "Ця ситуація повинна стати прикладом для усіх, хто працює у Федерації".

Навіть, якщо Іспанія провалиться у Росії, фанати навряд чи дорікатимуть 40-річному функціонеру, тому що він, прибравши Лопетегі, відстояв честь усієї країни. Адже жоден клуб не може ставити себе вище за інтереси національної збірної. А ось Реалу може бути дійсно непереливки, якщо "Ла Роха" безславно завершить чемпіонат світу. Принаймні "антимадрідістас" у самій Іспанії точно побільшає.

Рубіалес досить швидко визначився з наступником Лопетегі, довіривши збірну Іспанії Фернандо Єрро. Вибір, на перший погляд, досить резонний. Екс-захисник Реала раніше працював на посаді спортивного директора національної команди, завжди перебував поруч з гравцями та розділяв тактичні погляди баскського фахівця. Єрро може похвалитись великою повагою з боку молодих виконавців, а також чудовими стосунками з ветеранами команди.

Легенда Реала прийняв збірну Іспанії у дуже складний момент. У нього не буде жодних репетицій, а результат потрібно давати одразу. Втім Єрро навряд чи стане цапом-відбувайлом після ЧС-2018. У разі провалу "Червоної Фурії" головний удар прийме на себе його рідний клуб...

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