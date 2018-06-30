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ЧМ-2018: символическая сборная худших игроков турнира по итогам группового этапа – версия The Sun

00:06 35 Читати українською
ЧМ-2018: символическая сборная худших игроков турнира по итогам группового этапа – версия The Sun
ЧМ-2018: символическая сборная худших игроков турнира по итогам группового этапа

Британское издание The Sun назвало символическую сборную из худших футболистов чемпионата мира-2018 по итогам группового этапа.

Стоит заметить, что в антисборную попали игроки разных команд по уровню игры. Например, в подборке есть представители сборных, которые успешно прошли в плей-офф.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Вратарь: Давид Де Хеа (Испания)

Правый защитник: Игорь Смольников (Россия)

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Левый защитник: Фидель Эскобар (Панама)

Центральный защитник: Серхио Рамос (Испания)

Центральный защитник: Жером Боатенг (Германия)

Полузащитник: Блез Матюиди (Франция)

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Полузащитник: Паулинью (Бразилия)

Полузащитник: Лионель Месси (Аргентина)

Форвард: Томас Мюллер (Германия)

Форвард: Тимо Вернер (Германия)

Форвард: Роберт Левандовски (Польша)

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