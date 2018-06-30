ЧМ-2018: символическая сборная худших игроков турнира по итогам группового этапа – версия The Sun

Британское издание The Sun назвало символическую сборную из худших футболистов чемпионата мира-2018 по итогам группового этапа.
Стоит заметить, что в антисборную попали игроки разных команд по уровню игры. Например, в подборке есть представители сборных, которые успешно прошли в плей-офф.
Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018
Вратарь: Давид Де Хеа (Испания)
Правый защитник: Игорь Смольников (Россия)
ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф
Левый защитник: Фидель Эскобар (Панама)
Центральный защитник: Серхио Рамос (Испания)
Центральный защитник: Жером Боатенг (Германия)
Полузащитник: Блез Матюиди (Франция)
Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1
Полузащитник: Паулинью (Бразилия)
Полузащитник: Лионель Месси (Аргентина)
Форвард: Томас Мюллер (Германия)
Форвард: Тимо Вернер (Германия)
Форвард: Роберт Левандовски (Польша)