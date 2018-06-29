Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

"Футбол 24" виділив головне з групового раунду Мундіалю. Хто розчарував, хто приємно вразив, а кому ще належить розкритися – читайте у нашому матеріалі.

28 червня завершився груповий етап чемпіонату світу 2018 року. Визначилися усі пари 1/8 фіналу. Настав час підбити проміжні підсумки турніру.

Головне розчарування – виліт Німеччини

Бундестім стала єдиною топ-командою чемпіонату, яка не подолала груповий раунд. Програвши стартовий матч Мексиці, німецька збірна виправилася емоційною перемогою над шведами на останніх хвилинах. Здавалося, що найгірше вже позаду, для виходу з групи достатньо було всього лиш обіграти слабку Південну Корею. Однак криза Бундесманншафт виявилася значно серйознішою, як наслідок – поразка азіатам, останнє місце у квартеті F і лише 2 забиті голи на турнірі.

Причин такого провалу насправді чимало: від сумнівних кадрових рішень Льова до чудової підготовки суперників, від напруженої атмосфери в роздягальні до поганої форми німецьких гравців. Кроос на турнірі запам'ятається тепер своїми обрізками, а не рятівним голом, Нойєр – дрібними помилками, а не сейвами, а Льову обов'язково всі пригадають невиклик Сане.

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Найбільша несподіванка – прохід Японії

У 6 групах з 8 путівки в плей-офф здобули виключно фаворити. У квартеті F Німеччина "своє" місце віддала Швеції та Мексиці, однак ці команди все одно не виглядають чужими в 1/8 фіналу ЧС-2018. Чого не скажеш про збірну Японії, яка увійшла в число 16 найсильніших, зайнявши друге місце в групі Н.

Справа не у малій кількості набраних очок – 4 пункти (лише Аргентині стільки ж вистачило для плей-офф) і не в дивному тайбрейку проти Сенегала – Японія випередила в турнірній таблиці африканців лише за балами fair play (завдяки меншій кількості жовтих карток). Суть в тому, що острів'яни дійсно демонстрували посередній футбол, а 75% очок набрали завдяки матчу з Колумбією, де суперник 90 хвилин грав у меншості. Ну і провалу Польщі азіати також повинні віддати належне.

Топ-матч – Португалія – Іспанії, топ-соло – Роналду

Найкращий матч чемпіонату відбувся на другий день турніру. Іспанія продемонструвала прекрасну гру, але не зуміла стримати лідера португальців. Кріштіану Роналду буквально приніс своїй команді нічию, оформивши хет-трик: заробив і реалізував пенальті, влучно пробив здалеку та ідеально виконав на останніх хвилинах штрафний.

3:3 – яскравий красивий результативний футбол, де вмістився хороший командний перфоманс з одного боку та феєричне соло генія – з іншого.

Португалія – Іспанія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Найкращий бомбардир – Харрі Кейн

Поки прихильники збірної Англії схрещують пальці, щоб не було чергового розчарування, молода команда Гарета Саутгейта демонструє пристойний футбол. Першу скрипку, звичайно ж, грає капітан "трьох левів" Харрі Кейн. Проти Туніса його дубль приніс команді перемогу, з Панамою хет-трик форварда допоміг встановити відразу кілька нових досягнень в історії англійської збірної на чемпіонатах світу.

На груповому етапі Кейн забив 5 голів – вагома заявка на "Золотий бутс" турніру. Він вже наздогнав найкращих бомбардирів ЧС-2006 (Мірослав Клозе – 5) та ЧС-2010 (Томас Мюллєр – 5).

Найкраща команда – Хорватія

Хорвати вкрай впевнено пройшли групу D. По грі здолали Нігерію (2:0), заслужено розгромили Аргентину (3:0) і резервним складом обіграли Ісландію (2:1). Балканці настільки приємно вразили, що дехто розглядає їх реальним претендентом на фінал чемпіонату світу, а капітана "картатих" Луку Модріча вважає найкращим гравцем Мундіалю на цей момент.

Найнудніший матч – Данія – Франція

У третьому турі Данія та Франція розписали першу та єдину нульову нічию на чемпіонаті. Після цієї гри команди піддалися серйозній критиці за невидовищність. Французи взагалі внаслідок легкого (провина суперників) та блідого (провина самих "гальських півнів") групового етапу тепер вважаються однією з найбільш переоцінених команд Мундіалю.

Резонансні події:

1. Конфлікт у збірній Аргентини

"Альбіселестес" були на межі вильоту – одне очко за підсумками двох турів. Абсолютно беззубий футбол з хорватами, психування Мессі, фейли Кабальєро та Маскерано, цькування в соцмережах. Атмосфера у збірній тріщала по швах – футболісти не могли реалізувати задуми Хорхе Сампаолі, а в Мессі не йшла гра.

Ліонель традиційно шукав причини скрізь, окрім себе. Крайнім виявився головний тренер команди, з яким у зіркового виконавця ще до турніру був конфлікт інтересів щодо вибору основної схеми та тактики. За повідомленнями аргентинських ЗМІ, гравці-сенатори зуміли добитися у федерації лише умовного статусу для Сампаолі до кінця турніру – вони самі визначатимуть склад і керуватимуть грою.

Красномовні моменти з матчу проти Нігерії лише підтверджують ці чутки. Схоже, Мессі повністю взяв справу у свої руки. Можливо, саме це допомогло Аргентині проскочити в останній момент у плей-офф, залишивши статус головного невдахи Німеччині.

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2. Швейцарські косовари

Зустріч Сербії та Швейцарії мала серйозний політичний підтекст. За "нейтралів" виступає чимало легіонерів. Серед таких – етнічні косовари Граніт Джака та Джердан Шакірі. Для них Сербія є уособленням гніту та війни. Їхні батьки в пошуках спокійного життя втекли з Косово до Швейцарії, а на цьому чемпіонаті футболісти отримали можливість висловити свою політичну позицію.

Джака та Шакірі святкували свої голи у ворота Сербії демонстрацією двоголового орла – символа Албанії. ФІФА оштрафувала їх за це символічною сумою, а от албанці та косовари раділи цій перемозі, як власній.

3. "Мівіна", сльози та грубощі суперників для Неймара

Неймар поки що не вражає на чемпіонаті світу. Бразилець перед турніром змінив зачіску, яка спричинила лише величезну кількість мемів і насмішок. Навіть Ерік Кантона підключився. Однак головна увага все одно була прикута до його фізичної готовності. Неймар пропустив кінець сезону через травму та встиг підготуватися до Мундіалю, але вже в першому матчі стало зрозуміло, що він відновився не до кінця.

Швейцарці били його по ногах при першій можливості. За весь матч журналісти підрахували 10 фолів проти бразильської зірки – найбільший показник на чемпіонатах світу за останні 20 років. Після кожного порушення правил Неймар довго лежав на газоні та промацував свою ногу – чи не відчувається біль, чи не буде рецидиву.

У грі проти Коста-Ріки вінгер ПСЖ забив за свою збірну в компенсований час. Це хороша подія, щоправда, навіть тут не обійшлося без критики для Неймара. Мовляв, він занадто емоційний, занадто часто плаче. У нього є ще весь плей-офф, щоб запам'ятатися на ЧС-2018 не дурнуватою зачіскою, слізьми чи падіннями на газон, а хорошою грою.

VAR у всій красі

Навряд чи в противників системи VAR зараз знайдуться вагомі аргументи. На чемпіонаті світу-2108 вся планета переконалася, що відеоповтори – це не зло. Численні суперечливі епізоди вирішувалися завдяки цій системі, арбітри змінили не один десяток своїх хибних рішень після повторного перегляду ситуацій.

Звичайно, все не ідеально, звичайно, деякі судді в окремих моментах чомусь вирішують не звертатися до VAR (не отримують належних підказок від відеоарбітрів, або ж ігнорують їх), однак потрібно відштовхуватися від того, скількох помилок вдалося уникнути. Показова ситуація – розв'язка в групі B.

VAR – це лайно? Ні, просто ним ще не досконало користуються.

Головні цифри групового етапу:

1. Команди забили 118 голів. У 2014-му на цій стадії було 136, у 2010-му – 101.

2. У 4 матчах було забито 5+ голів.

3. 28 голів було забито після 80-ї хвилини.

4. Арбітри призначили 24 пенальті – більше, ніж на будь-якому попередньому ЧС загалом.

5. Найрезультативніша команда – Бельгія, 9 голів.

6. Найбільше пропустила збірна Панами – 11 м'ячів.

7. Нульової нічиєї на турнірі довелося чекати 38 матчів.

8. Забито 8 автоголів – рекорд в історії ЧС.

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