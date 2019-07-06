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Чижевский рассказал о вероятном усилении, адаптации новичков и следующих спарринг-партнерах Карпат

16:22 53 Читати українською
Чижевский рассказал о вероятном усилении, адаптации новичков и следующих спарринг-партнерах Карпат
Александр Чижевский / Фото ФК Карпаты

Наставник львовян Александр Чижевский поделился мнением относительно дальнейшей подготовки своей команды.

"Агробизнес – неплохая команда. У них быстрые фланги. Этим матчем мы завершили первый этап подготовки к сезону. Некоторые наши наработки сейчас передаются на игру. Стараемся работать и совершенствоваться. В принципе, то, что планировали на этот период – все выполнили.

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Адаптация новичков проходит нормально, они вливаются в коллектив. Каждому легионеру нужно время. Мы стараемся им помочь, чтобы у нас на поле был единый коллектив, игроки которого бы понимали друг друга с полуслова.

Мы работаем над усилением. Нельзя останавливаться, потому что в каждой линии должна быть здоровая конкуренция.

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Сейчас два дня команда отдыхает. С понедельника у нас будет продолжаться подготовительный период во Львове, где планируем сыграть три-четыре матча. По соперниках точной информации еще нет. Будем искать спарринг-партнеров с УПЛ, чтобы проявить себя на их фоне", – сказал Чижевский в комментарии официальному сайту Карпат.

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Карпаты Карпаты Межсезонные сборы Александр Чижевский Александр Чижевский
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