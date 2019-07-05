Карпаты победили в спарринге Агробизнес – Мартинс отличился дебютным голом

Львовские Карпаты в контрольном матче одолели Агробизнес. Люксембургский защитник Марвин Мартинс забил свой первый гол за "львов".

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Карпаты – Агробизнес – 2:0

Голы: Карпенко, 54, Мартинс, 84

Карпаты официально подписали Мартинса – защитника сборной Люксембурга, который играл против Украины

Львовские Карпаты сыграли против представителя Первой лиги Агробизнеса. "Зеленые львы" забили победные голы во втором тайме. Один из них на счету новичка Марвина Мартинса, который выступает за сборную Люксембурга.

Стартовый состав Карпат: Кудрик (Задерейко), Дубинчак, Вакуленко, Ковтун (Веремеенко), Мартинс, Вербный, Клец, Карпенко (Понде), Ременюк и два игрока на просмотре.