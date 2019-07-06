Чижевський розповів про імовірне підсилення, адаптацію новачків і наступних спаринг-партнерів Карпат

Наставник львів'ян Олександр Чижевський поділився думкою щодо подальшої підготовки своєї команди.

"Агробізнес – непогана команда. У них швидкі фланги. Цим матчем ми завершили перший етап підготовки до сезону. Деякі наші напрацювання зараз передаються на гру. Намагаємося працювати і вдосконалюватися. В принципі, те, що планували на цей період – все виконали.

Карпати перемогли у спарингу Агробізнес

Адаптація новачків проходить нормально, вони вливаються в колектив. Кожному легіонеру потрібен час. Ми намагаємося їм допомогти, щоб у нас на полі був єдиний колектив, гравці якого б розуміли один одного з півслова.

Ми працюємо над підсиленням. Не можна зупинятися, тому що в кожній лінії повинна бути здорова конкуренція.

Шаблій комплектує Карпати, – журналіст

Зараз два дні команда відпочиває. З понеділка у нас буде продовжуватися підготовчий період у Львові, де плануємо зіграти три-чотири матчі. Щодо суперників точної інформації ще немає. Будемо шукати спаринг-партнерів з УПЛ, щоб проявити себе на їхньому тлі", – сказав Чижевський в коментарі офіційному сайту Карпат.