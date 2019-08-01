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Чижевский рассказал о потенциальном усилении Карпат, трансфере Кучера и уровне игры против Динамо

08:27 116 Читати українською
Чижевский рассказал о потенциальном усилении Карпат, трансфере Кучера и уровне игры против Динамо
Александр Чижевский / Фото официального сайта Карпат

Главный тренер львовян оценил старт команды в сезоне 2019/20.

 
Алексей Ковтун 42’
Артем Беседин 45+2’
42’ Алексей Ковтун
45+2’ Артем Беседин

"Не могу сказать, что Динамо полностью переиграло нас. Но Динамо есть Динамо, нам есть куда расти. Киевляне сыграли по счету, возможно, берегут силы на следующий матч. Каждый решает свои задачи.

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Трансферы – это длительный процесс. Будем еще искать футболистов, чтобы усилить линию атаки. Окончательное решение всегда за тренером. Кучер сидел сегодня на трибунах? Время покажет. Я не знаю, в каком он состоянии. Нам нужны футболисты с опытом игры на высоком уровне.

Наша цель на сезон – попасть в первую шестерку и показывать хороший результат", – цитирует Чижевского Tribuna.

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Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты - Динамо Киев Александр Кучер Александр Кучер Карпаты Карпаты Трансферы
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