Чижевский рассказал о потенциальном усилении Карпат, трансфере Кучера и уровне игры против Динамо

Главный тренер львовян оценил старт команды в сезоне 2019/20.

"Не могу сказать, что Динамо полностью переиграло нас. Но Динамо есть Динамо, нам есть куда расти. Киевляне сыграли по счету, возможно, берегут силы на следующий матч. Каждый решает свои задачи.

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Трансферы – это длительный процесс. Будем еще искать футболистов, чтобы усилить линию атаки. Окончательное решение всегда за тренером. Кучер сидел сегодня на трибунах? Время покажет. Я не знаю, в каком он состоянии. Нам нужны футболисты с опытом игры на высоком уровне.

Наша цель на сезон – попасть в первую шестерку и показывать хороший результат", – цитирует Чижевского Tribuna.

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