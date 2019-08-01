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Чижевський розповів про потенційне підсилення Карпат, трансфер Кучера і рівень гри проти Динамо

08:26 988 Читать на русском
Чижевський розповів про потенційне підсилення Карпат, трансфер Кучера і рівень гри проти Динамо
Олександр Чижевський / Фото офіційного сайту Карпат

Головний тренер львів'ян оцінив старт команди у сезоні 2019/20.

 
Олексій Ковтун 42’
Артем Бєсєдін 45+2’
42’ Олексій Ковтун
45+2’ Артем Бєсєдін

"Не можу сказати, що Динамо повністю переграло нас. Але Динамо є Динамо, нам є куди рости. Кияни зіграли по рахунку, можливо, бережуть сили на наступний матч. Кожен вирішує свої завдання.

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Трансфери – це тривалий процес. Будемо ще шукати футболістів, щоб підсилити лінію атаки. Остаточне рішення завжди за тренером. Кучер сидів сьогодні на трибунах? Час покаже. Я не знаю, в якому він стані. Нам потрібні футболісти з досвідом гри на високому рівні.

Наша ціль на сезон – потрапити в першу шістку і показувати хороший результат", – цитує Чижевського Tribuna.

Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення Циганкова

blog_ava
Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення Циганкова
00:45
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Теги
Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати - Динамо Олександр Кучер Олександр Кучер Карпати Карпати Трансфери
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