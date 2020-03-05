"Чистая проститутка": Алиев обругал игрока, из-за которого Милевский получил красную в матче за Суперкубок Беларуси

После удаления в матче за Суперкубок Беларуси нападающий Динамо Брест Артем Милевский получил слова поддержки от своего давнего друга Александра Алиева.

"Кентяра, как можно в 35 лет получить желтую здесь и там ни за что?

"Немножко настроение себе испортил", – Милевский прокомментировал свое удаление в Суперкубке Беларуси

Нет, ну этот 77-ой номер (хавбек солигорского Шахтера Юрий Кендыш – прим.) – чистая проститутка. А ты кому вообще рассказываешь? Ну зачем ты что-то рассказываешь судье, кентяра", – упрекнул Алиев Милевского в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, форвард брестского Динамо получил две желтые карточки – первую за разговоры с главным арбитром, а вторую за толчок в спину Кендыша. Даже это не помешало команде Милевского одержать победу 2:0 над Шахтером С, который возглавляет Юрий Вернидуб.

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