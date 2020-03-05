"Немножко настроение себе испортил", – Милевский прокомментировал свое удаление в Суперкубке Беларуси

Форвард брестского Динамо Артем Милевский поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок Беларуси-2020.

"Приятно, очень приятно, что мы в Беларуси выиграем трофеи. Недавно мне исполнилось 35 лет. В общем, в новом сезоне немножко настроение себе испортил. Ребятам спасибо за все. Поздравляю весь Брест и Брестскую область с победой!" – поделился Милевский в комментарии Прессбол.

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Напомним, Милевский сначала помог Динамо забить второй гол, а чуть позже получил бессмысленное удаление за толчок соперника. Однако, даже это не помешало Бресту отпраздновать победу в Суперкубке Беларуси-2020.

Добавим, что за брестское Динамо, кроме Артема Милевского, также выступают украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди. Протистояли они солигорскому Шахтеру, который тренирует Юрий Вернидуб.

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