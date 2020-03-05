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"Чиста повія": Алієв облаяв гравця, через якого Мілевський отримав червону картку в матчі за Суперкубок Білорусі

15:34 769 Читать на русском
"Чиста повія": Алієв облаяв гравця, через якого Мілевський отримав червону картку в матчі за Суперкубок Білорусі
Мілевський та Алієв / Фото з відкритих джерел

Після вилучення у матчі за Суперкубок Білорусі нападник Динамо Брест Артем Мілевський отримав слова підтримки від свого давнього друга Олександра Алієва.

"Кентяро, як можна в 35 років отримати жовту тут і там ні за що?

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Ні, ну цей 77-ий номер (хавбек солігорського Шахтаря Юрій Кендиш – прим.) – чиста повія. А ти кому взагалі розказуєш? Ну для чого ти щось розказуєш судді, кентяро", – дорікнув Алієв Мілевському в ефірі YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, форвард брестського Динамо отримав дві жовті картки – першу за розмови з головним арбітром, а другу за поштовх у спину Кендиша. Навіть це не завадило команді Мілевського здобути перемогу 2:0 над Шахтарем С, який очолює Юрій Вернидуб.

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Теги
Суперкубок Білорусі Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Алієв Олександр Алієв Білорусь
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