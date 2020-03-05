"Чиста повія": Алієв облаяв гравця, через якого Мілевський отримав червону картку в матчі за Суперкубок Білорусі

Після вилучення у матчі за Суперкубок Білорусі нападник Динамо Брест Артем Мілевський отримав слова підтримки від свого давнього друга Олександра Алієва.

"Кентяро, як можна в 35 років отримати жовту тут і там ні за що?

"Трішки настрій собі зіпсував", – Мілевський прокоментував своє вилучення у Суперкубку Білорусі

Ні, ну цей 77-ий номер (хавбек солігорського Шахтаря Юрій Кендиш – прим.) – чиста повія. А ти кому взагалі розказуєш? Ну для чого ти щось розказуєш судді, кентяро", – дорікнув Алієв Мілевському в ефірі YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, форвард брестського Динамо отримав дві жовті картки – першу за розмови з головним арбітром, а другу за поштовх у спину Кендиша. Навіть це не завадило команді Мілевського здобути перемогу 2:0 над Шахтарем С, який очолює Юрій Вернидуб.

Динамо Б – Шахтар С: Вернидуба жорстко розкритикували, а Мілевський – з асистом, вилученням і Суперкубком Білорусі