Чили – Перу: прогноз на матч 1/2 финала Копа Америка-2019

Чили и Перу определят второго финалиста Копа Америка-2019. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Чили – Перу начнется 4 июля на стадионе Арена де Гремио в Порту-Алегри. Начало полуфинального поединка Копа Америка-2019 – в 03:30 по киевскому времени.

Бразилия – Аргентина: прогноз на матч 1/2 финала Копа Америка-2019

Чили – Перу: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Копа Америка-2019

Эксперты букмекера William Hill отдают предпочтение сборной Чили. Коэффициент на победу действующих обладателей трофея в основное время – 1,88, тогда как триумф Перу оценивается в 4,50. Коэффициент на ничью – 3,25. Выход в финал Чили по итогам экстра-тайма или серии пенальти оценили в 1,50, "бланкирохос" – 2,50.

Специалисты конторы BWin похожего мнения. Победа чилийцев в основное время оценивается в 1,90, Перу – в 4,75. Ничья – 3,20. На итоговый выход в финал "Ла Рохи" принимают ставки с коэффициентом 1,40, тогда как шансы перуанцев оценили в 2,70.

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Обе сборные в четвертьфинале одолели своих оппонентов в серии послематчевых пенальти – Чили оказалась сильнее Колумбии, а перуанцы выбили Уругвай.

Напомним, во втором полуфинале сыграют Бразилия и Аргентина. Финал Копа Америка-2019 пройдет в воскресенье, 7 июля. К слову, именно Чили является действующим обладателем Копа Америка – команда выиграла два турнира подряд (в 2015 и 2016 годах).