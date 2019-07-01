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Желали повторить судьбу Эскобара: игрок Колумбии получает смертельные угрозы после незабитого пенальти на Копа Америка

17:39 91 Читати українською
Желали повторить судьбу Эскобара: игрок Колумбии получает смертельные угрозы после незабитого пенальти на Копа Америка
Уильям Тесильо / соцсети

Защитник сборной Колумбии Уильям Тесильо получает многочисленные угрозы после того, как не забил решающий пенальти в матче 1/4 финала Копа Америка против Чили.

 

Сборная Колумбии вылетела с Копа Америка 1/4 финала, не пропустив при этом ни одного гола с игры. Решающий удар в серии пенальти не реализовал защитник Уильям Тесильо.

Колумбия вылетела с Копа Америка, установив уникальное достижение – такого не было почти 100 лет

Отец футболиста подтвердил, что семья получает большое количество угроз после вылета национальной команды.

"Получая угрозы, мы только молимся. Мы должны думать, что в футболе можно выиграть или проиграть. Мой сын бил пятым, потому что никто другой не хотел этого делать", – передает слова отца Marca.

Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча

Жена Тесильйо заявила, что ее мужу пожелали повторить судьбу Андреса Эскобара, который был убит после автогола на чемпионате мира-1994.

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Теги
Мир Копа Америка-2019 Вильям Тесильйо Вильям Тесильйо Колумбия - Чили Чили Чили Колумбия Колумбия
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