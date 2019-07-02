Чилі – Перу: прогноз на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Чилі та Перу визначать другого фіналіста Копа Амеріка-2019. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Чилі – Перу розпочнеться 4 липня на стадіоні Арена де Греміо у Порту-Алегрі. Початок півфінального поєдинку Копа Амеріка-2019 – о 03:30 за київським часом.

Бразилія – Аргентина: прогноз на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Чилі – Перу: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Копа Амеріка-2019

Експерти букмекера William Hill віддають перевагу збірній Чилі. Коефіцієнт на перемогу чинних володарів трофею в основний час – 1,88, тоді як тріумф Перу оцінюється у 4,50. Коефіцієнт на нічию – 3,25. Вихід у фінал Чилі за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті оцінили у 1,50, "бланкірохос" – 2,50.

Фахівці контори BWin такої ж думки. Перемога чилійців в основний час оцінюється у 1,90, Перу – у 4,75. Нічия – 3,20. На підсумковий вихід у фінал "Ла Рохи" приймають ставки з коефіцієнтом 1,40, тоді як шанси перуанців оцінили у 2,70.

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Обидві збірні у чвертьфіналі здолали своїх опонентів у серії післяматчевих пенальті – Чилі виявилась сильнішою за Колумбію, а перуанці вибили Уругвай.

Нагадаємо, у другому півфіналі зіграють Бразилія та Аргентина. Фінал Копа Амеріка-2019 пройде у неділю, 7 липня. До слова, саме Чилі є чинним володарем Копа Амеріка – команда виграла два турніри поспіль (у 2015 та 2016 роках).