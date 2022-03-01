Защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский обратил внимание Греции на военные действия России в Украине.

Наш земляк накануне вывел свою команду на матч против ПАОКа с капитанской повязкой. Чигринский стал очередным украинцем в Европе, которому символически предоставили такую ​​возможность.

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Ионикос даже сумел сыграть вничью со второй командой чемпионата, сравнив счет в середине второго тайма. Гол Тюрама праздновали всей командой и с флагом Украины.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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