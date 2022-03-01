Захисник Іонікоса Дмитро Чигринський привернув увагу Греції до воєнних дій Росії в Україні.

Наш земляк напередодні вивів свою команду на матч проти ПАОКа з капітанською пов'язкою. Чигринський став черговим українцем у Європі, якому символічно надали таку можливість.

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Іонікос навіть зумів зіграти внічию з другою командою чемпіонату, зрівнявши рахунок в середині другого тайму. Гол Тюрама святкували всією командою та з прапором України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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