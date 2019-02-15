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Чигринский восстановился после травмы, но его участие в матче c Олимпиакосом под вопросом

14:43 25 Читати українською
Чигринский восстановился после травмы, но его участие в матче c Олимпиакосом под вопросом
Дмитрий Чигринский / Sport24.gr

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский имеет шансы сыграть в дерби против Олимпиакоса, поскольку он восстановился после травмы.

Дмитрий Чигринский восстановился после травмы и занимается с общей группой, сообщает Sport24.gr.

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Однако, участие украинском в воскресном матче с Олимпиакосом на Караискакис находится под большим вопросом. Все будет решаться в субботу.

Олимпиакос в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дома расписал мировую с киевским Динамо (2:2).

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Теги
Олимпиакос Олимпиакос Мир АЕК Афины АЕК Афины Украинцы за рубежом Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский
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