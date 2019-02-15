Чигринский восстановился после травмы, но его участие в матче c Олимпиакосом под вопросом

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский имеет шансы сыграть в дерби против Олимпиакоса, поскольку он восстановился после травмы.

Дмитрий Чигринский восстановился после травмы и занимается с общей группой, сообщает Sport24.gr.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории

Однако, участие украинском в воскресном матче с Олимпиакосом на Караискакис находится под большим вопросом. Все будет решаться в субботу.

Олимпиакос в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дома расписал мировую с киевским Динамо (2:2).

Ультрас Олімпіакоса жорстко побили арбітра та погрожували розправою Саввіді: хто такі Gate 7?