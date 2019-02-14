Ультрас Олімпіакоса жорстко побили арбітра та погрожували розправою Саввіді: хто такі Gate 7?

Олімпіакос є одним з найвідоміших клубів Греції, але в Європі цю команду більше знають завдяки його фанатам. "Футбол 24" розповідає про ультрас суперника Динамо Gate 7.

Київське Динамо другий сезон поспіль в 1/16 фіналу Ліги Європи потрапляє на грецьку команду. Якщо минулого року це був афінський АЕК, то на цей раз “біло-сині” отримали більш іменитого суперника – Олімпіакос – найтитулованіший клуб країни.

Греція перш за все відома не футбольними здобутками (виключення – Євро–2004), а фанатськими витівками. Зупинки або скасування матчів через бійки на трибунах тут буденна справа, а самі ультрас є страшною силою, що змушує посилювати заходи безпеки ледь не на кожному поєдинку. У країні є кілька провідних фанатських рухів – серед них Gate 7, які є прихильниками Олімпіакоса. Що з себе представляє ця група фанатів і якого прийому очікувати київському Динамо 14 лютого в Піреї?

Грецький Хіллсборо – причина появи назви Gate 7

8 лютого 1981 року на стадіоні Георгіос Карайсакіс відбувся матч чемпіонату Греції Олімпіакос – АЕК. Пірейці святкували перемогу з неймовірним рахунком 6:1, але радість моментально змінилась горем. Справа в тому, що вихід з 7 трибуни був частково закритий, і деякі вболівальники через тисняву втрачали рівновагу та падали зі сходів, потрапляючи під ноги інших відвідувачів стадіону. В результаті трагедії загинуло 19 осіб, а суперечки щодо винних тривають і нині.

Після матчу ведучі хуліганські фірми вирішили назвати рух саме іменем трибуни, де стався жахливий інцидент. А 8 лютого кожного року вшановується пам’ять загиблих. “Брати, ви живі, ви ті, хто скеровує нас” – таким є основний месседж жертвам.

“Ми ненавидимо все, що пов’язано з Салоніками”, – погрози розправи президенту, атака на видання, зриви матчів та інший треш

Одним з найзапекліших ворогів Олімпіакоса є ПАОК з міста Салоніки. “Червоно–білі” представляють портове місто Пірей, тоді як Салоніки – центр провінції Македонія. Фанати ПАОКа як і інші мешканці міста звинувачують грецьку владу в більшій любові до Афін та Пірею, ніж до їхньої провінції, що і є причиною величезної нелюбові до Олімпіакоса. Додав вогню перехід найкращого гравця ПАОКа всіх часів Георгіоса Каудаса саме до Олімпіакоса в 1967 році.

У 1988 році фанати ПАОКа зіштовхнули автобус із вболівальниками пірейського клубу, через що ті не приїжджали до Салонік протягом 10 років.

“Ми ненавидимо все, що пов’язано з Салоніками, – сказав якось один з фанатів Олімпіакоса, – ця ненависть з кожним роком лише росте”.

Ще однією причиною погіршення стосунків між клубами є взаємна нелюбов між президентами Іваном Саввіді та Евангелосом Марінакісом. Другий володіє кількома ЗМІ, перший вирішив не відставати і так само придбав кілька видань, одне з них – видання “Етнос”, яке відіграє величезну роль у грецькому інформаційному просторі. У листопаді 2017 року на редакцію стався напад невідомими, яких потім розпізнали як фанатів Олімпіакоса.

Фанатськими сутичками з великою кількістю поранених тут нікого не здивуєш. Найрезонансніший випадок у новітній історії стався навесні 2018 року, коли команди повинні були зустрітись на Тумбі. Вболівальники господарів запустили у тодішнього наставника Олімпіакоса Оскара Гарсію рулоном для чеків, завдавши травми. Тренера вивели, а матч було вирішено скасувати. За межами стадіону фанати господарів намагались відловити гостей.

Федерація прийняла рішення присудити ПАОКу технічну поразку, зняти 3 очки та закрити трибуни перед чемпіонським матчем з АЕКом, але у підсумку вердикт був скасований, три очки зняли після провальної апеляції клубу з Салонік. У наступному турі фанати Олімпіакоса вивісили банер з погрозами розправи з Саввіді та його дружиною.

“Як це не конфлікт інтересів, коли президент АЕКа володіє букмекерською конторою, яка є спонсором 10-ти клубів Суперліги?”, – єдність ультрас і Марінакіса та безлад у центрі Афін

У тому ж сезоні пірейці зірвали програний на останніх хвилинах матч з АЕКом, вибігши на поле та влаштувавши безлад, через що була зарахована технічна поразка. Пізніше Gate 7 у типовій для себе манері висловили протести і в центрі самих Афін, влаштувавши там погром. Вони звинуватили керівництво ліги у підтримці суперників Олімпіакоса в боротьбі за чемпіонство, а президент “червоно-білих” Евангелос Марінакіс прямо натякнув на вплив АЕКа на більшу частину Суперліги.

“Я не розумію, як це може не бути конфлікт інтересів, коли президент АЕКа володіє букмекерською конторою, яка є спонсором 10–ти клубів Суперліги. Як таке взагалі можливо? Я та вболівальники достатньо терпіли в цьому сезоні. Я вирішив достроково відправити команду у відпустку, замість неї гратиме молодь”, – зробив різку заяву Марінакіс.

Та все ж Олімпіакос завершив кампанію основним складом і посів 3 сходинку в чемпіонаті, але чемпіонство команди є одним з найскандальніших за всю історію.

“Дербі вічних ворогів” – грецьке Ель Класіко Олімпіакос – Панатінаїкос

Пірей є афінським портом, але вважається окремим містом, тому Олімпіакос не зареєстрований у грецькій столиці. Загалом протистояння з Панатінаїкосом має типову європейську історію ненависті робочого класу до міських еліт.

Олімпіакос був створений на базі двох клубів “Спортивного та футбольного клуба Пірея” і “Пірейського фан-клубу”, а перемоги “червоно-білих” стали відповіддю робочого класу та нижчих сортів населення грецькій еліті.

Панатінаїкос навпаки є елітарним клубом, за який вболівали багаті. У 1908 році Георгіос Калафатіс та 40 інших спортсменів відділились від Панелліноса і створили власний футбольний клуб. Що цікаво, початково кольорами Панатінаїкоса також були червоний та білий, але пізніше червоний був замінений на зелений, а до емблеми додався Клевер, що показує єдність з кельтами та ірландцями. І це ще одна причина ворожнечі.

Якщо Панатінаїкос відносить себе до кельтського суспільства, то Олімпіакос, навпаки, сповідує православну віру.

Рух Пао Gate 13 не є таким масовим, як пірейський Gate 7, а тому фанати афінського клубу змагаються в партизанський спосіб, невеликими групами ловлячи окремі моби своїх найзапекліших суперників.

На жаль, під час сутичок двох ультрас траплялись і випадки смерті. Так, у 2008 році перед матчем жіночих волейбольних команд у результаті бійки загинув 25-річний вболівальник, ще 12 осіб отримали поранення.

Футбольне протистояння між цими командами вже не є таким яскравим через фінансові труднощі афінців, які ледве претендують навіть на місце в Лізі Європи.

Ксанті – Олімпіакос та жорстока помста арбітру Дзіолісу

Останній найгучніший випадок за участю Gate 7 стався наприкінці грудня 2018 року. Під час матчу чемпіонату проти Ксанті арбітр Танасіс Дзіоліс показав 9 жовтих карток та вилучив півзахисника Олімпіакоса. Пізніше суддю побили невідомі біля його будинку. Його доставили з травмами голови та ніг. Не важко здогадатись, що здійснили побиття саме пірейські ультрас.

“Православне братство” – Олімпіакос, Црвена Звезда та Спартак – чому грецька команда є вкрай принциповим суперником для Динамо

У Олімпіакоса є 2 дружніх фанатських рухи за кордоном. Разом з іншими “червоно–білими” Црвеною Звездою та Спартаком вони створили так зване “Православне братство”.

Із сербським рухом Делиje дружба розпочалась ще в далекому 1986 році завдяки тодішньому лідеру Gate 7 на прізвисько “Ypovrixios”. У 1999 році зі Звездою почав дружити московський Спартак, коли зіграв у Белграді матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана.

Кожен з них не рідко відвідує дербі своїх друзів. Головними ворогами цього тріо є ПАОК, ЦСКА та Партизан, у яких власний союз.

Проте вийшло так, що завдяки Спартаку Олімпіакос має ще одного вкрай принципового суперника – київське Динамо. Про ненависть між “біло-синіми” та “червоно-білими” годі вже й говорити, і немає сумнівів, що московські ультрас будуть присутні в Піреї на фанатській трибуні Gate 7. Не виключено і те, що Фратрія захоче відловити киян у грецькому місті, оскільки іншої нагоди може не бути ще дуже довго.

Можна сказати, що протистояння з Олімпіакосом у певному сенсі є заочним протистоянням зі Спартаком. Хіба не привід заповнити Олімпійський 21 лютого?

Атмосфера свята – чому так варто повчитись українцям у грецьких ультрас?

Попри всі скандали та криваві бійки варто визнати, що підтримувати на трибунах греки свої клуби вміють дуже добре. Атмосфера на матчах Олімпіакоса є однією з найкращих та найбільш захоплюючих у світі.

Gate 7 прославились безперервними гучними співами від початку і до самого кінця, і їх активно підтримують навіть звичайні вболівальники, що додає наснаги гравцям та створює додатковий тиск на суперника. Киянам варто готуватись до шумової атаки трибун стадіону Георгіос Карайсакіс.