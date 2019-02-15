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Чигринський відновився після травми, але його участь у матчі з Олімпіакосом під питанням

14:43 116 Читать на русском
Чигринський відновився після травми, але його участь у матчі з Олімпіакосом під питанням
Дмитро Чигринський / Sport24.gr

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський має шанси зіграти в дербі проти Олімпіакоса, оскільки він відновився після травми.

Дмитро Чигринський відновився після травми і займається з загальною групою, повідомляє Sport24.gr.

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Проте, участь українця в недільному матчі з Олімпіакосом на Георгіос Караіскакіс перебуває під великим питанням. Усе буде вирішуватись у суботу.

Олімпіакос у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи вдома розписав мирову з київським Динамо (2:2).

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Олімпіакос Олімпіакос Світ АЕК Афіни АЕК Афіни Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський
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