Чигринський відновився після травми, але його участь у матчі з Олімпіакосом під питанням

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський має шанси зіграти в дербі проти Олімпіакоса, оскільки він відновився після травми.

Дмитро Чигринський відновився після травми і займається з загальною групою, повідомляє Sport24.gr.

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Проте, участь українця в недільному матчі з Олімпіакосом на Георгіос Караіскакіс перебуває під великим питанням. Усе буде вирішуватись у суботу.

Олімпіакос у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи вдома розписав мирову з київським Динамо (2:2).

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