Чигринский рассказал, что изменилось в АЕКе под руководством Кардосо, ранее работавшего в Шахтере

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Мы все еще находимся в процессе усвоения идей нового тренера, это другая философия по сравнению с прошлым годом, это также интересно. Конечно, мы все еще в начале пути, и тренер просит нас контролировать мяч. Идея интересная, от нас зависит, как ее усвоить и как применять на поле.

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Сложно ответить, каким будет АЕК в следующем году. Каждый тренер хочет, чтобы его футболисты держали мяч, прессинговали. Это общая черта для всех тренеров, с которыми я работал здесь, в АЕКе.

Я думаю, вы уже видели на тренировках, что Кардосо пытается дать игрокам как можно больше информации, мы стараемся ее усвоить. Иногда чтобы реализовать теоретические наработки нужно много настойчивости и времени", – цитирует Чигринского aek24hours.gr.

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Напомним, Мигель Кардосо, который в конце мая возглавил АЕК, был главным тренером Шахтера U-21 с 2013 по 2016 год, а затем сезон отработал ассистентом наставника первой команды Паулу Фонсеки. В 2017 году Кардосо покинул Шахтер, после чего работал в Португалии с Риу Аве, во Франции с Нантом и в Испании с Сельтой.