Чигринський розповів, що змінилося в АЕКу під керівництвом Кардосо, який раніше працював у Шахтарі

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Ми все ще перебуваємо в процесі засвоєння ідей нового тренера, це інша філософія в порівнянні з минулим роком, це також цікаво. Звичайно, ми все ще на початку шляху, і тренер просить нас контролювати м'яч. Ідея цікава, від нас залежить, як її засвоїти і як застосовувати на полі.

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Складно відповісти, яким буде АЕК в наступному році. Кожен тренер хоче, щоб його футболісти тримали м'яч, пресингували. Це спільна риса для всіх тренерів, з якими я працював тут, в АЕКу.

Я думаю, ви вже бачили на тренуваннях, що Кардосо намагається дати гравцям якомога більше інформації, ми намагаємося її засвоїти. Іноді щоб реалізувати теоретичні напрацювання потрібно багато наполегливості і часу", – цитує Чигринського aek24hours.gr.

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Нагадаємо, Мігель Кардосо, який в кінці травня очолив АЕК, був головним тренером Шахтаря U-21 з 2013 по 2016 рік, а потім сезон відпрацював асистентом наставника першої команди Паулу Фонсеки. У 2017 році Кардосо покинув Шахтар, після чого працював у Португалії з Ріу Аве, у Франції з Нантом і в Іспанії з Сельтою.