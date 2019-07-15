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Чигринский не смог помочь АЕКу удержать победу над Маккаби

21:04 55 Читати українською
Чигринский не смог помочь АЕКу удержать победу над Маккаби
Дмитрий Чигринский / фото: ФК АЕК

Греческий АЕК сыграл вничью с Маккаби Нетания в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов.

Товарищеский матч

АЕК – Маккаби Нетания – 1:1

Голы: Манталос, 23 – Голобарт, 54

Экс-тренер Шахтера Кардосо официально возглавил АЕК Чигринского

АЕК открыл счет на 23-й минуте поединка. Марко Ливая отобрал мяч, отпасовал на Манталоса, который поразил ворота соперника – 1:0.

Маккаби сумел отыграться в середине второго тайма. Голобарт четко исполнил штрафной удар, установив окончательный счет – 1:1.

Отметим, что в составе АЕКа на поле с первых минут появился украинский защитник Дмитрий Чигринский, который отыграл весь матч.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Маккаби Нетания Маккаби Нетания
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