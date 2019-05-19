Чигринский: Победа в Кубке УЕФА – самый большой успех в моей карьере

Экс-защитник Шахтера Дмитрий Чигринский, который сейчас защищает цвета греческого АЕКа, вспомнил финальный матч Кубка УЕФА против Вердера.

"При любом упоминании о том финале подходит волна нереальных положительных эмоций. Это самый большой успех в моей карьере. Когда возвращаюсь к тому матчу, такое впечатление, будто это было несколько дней назад. Луческу перед игрой был очень спокоен, и это придавало уверенности. Мы были очень сбалансированы тогда, физически хорошо готовы. Во время игры у меня было ощущение, что мы сильнее.

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Первый пошел – мы забили, и это было здорово. Когда Вердер сравнял счет, они получили психологическое преимущество, ведь гол состоялся на ровном месте. Это была наша ошибка, но Луческу нас быстро успокоил. После перерыва мы взяли игру под свой контроль.

В перерыве Луческу говорил, что соперник выдохнется, что нам нужен долгий розыгрыш мяча, и они не будут успевать за нашими перемещениями. Самая высокая точка напряжения, когда Писарро меня свалил и мяч закатился в ворота. Я испугался, но понимал, что Писарро сфолил, и судья закономерно зафиксировал фол в атаке.

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Финальный свисток для меня – это больше чем, свисток. Это сирена, которая означает, что все закончилось. Я возвращаюсь к Сане Кучеру, чтобы обнять, он тоже еще не отошел от игры. Была эйфория, но я поймал себя на мысли, как бы я чувствовал себя, если бы мы проиграли тот финал.

Я увидел, как достойно Вердер отреагировал на поражение. Я это оценил. А еще я понял глобальность масштаба нашей победы. Это самая большая моя победа, о которой даже не мечтал, когда начинал играть в футбол", – рассказал Чигринский в комментарии телеканалу Футбол.

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