Чигринский помог АЕКу удержать победу в матче против Атромитоса

В 22 туре чемпионата Греции АЕК на выезде одержал минимальную победу над Атромитосом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Греции, 22 тур

Атромитос – АЕК – 0:1

Гол: Крстичич, 64.

Удаление: Крстичич, 90+6.

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АЕК на выезде сумел удержать преимущество в счете в противостоянии с Атромитосом. Подопечные Массимо Карреры выдали не лучший свой матч – игроки АЕКа получили 7 желтых карточек и доигрывали в меньшинстве. Украинский защитник Дмитрий Чигринский вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Он получил предупреждение на 7 минуте.

Победный гол АЕК забил 64 минуте – сербский хавбек Ненад Крстичич точно пробил после передачи Шимански. Для экс-игрока Сампдории этот гол стал дебютным в текущем чемпионате Греции. На последних минутах хозяева создали несколько хороших моментов у ворот АЕКа, но оборона столичной команды устояла.

После этой победы АЕК продолжает находиться на 3 месте в турнирной таблице, отставая от Олимпиакоса и ПАОКа.

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