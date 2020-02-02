Чигринський допоміг АЕКу втримати перемогу в матчі проти Атромітоса

У 22 турі чемпіонату Греції АЕК на виїзді здобув мінімальну перемогу над Атромітосом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції, 22 тур

Атромітос – АЕК – 0:1

Гол: Крстічіч, 64.

Вилучення: Крстічіч, 90+6.

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АЕК на виїзді зумів втримати перевагу в рахунку у протистоянні з Атромітосом. Підопічні Массімо Каррери видали не найкращий свій матч – гравці АЕКа отримали 7 жовтих карток і догравали в меншості. Український захисник Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч. Він отримав попередження на 7 хвилині.

Переможний гол АЕК забив на 64 хвилині – сербський хавбек Ненад Крстічіч влучно пробив після передачі Шиманскі. Для екс-гравця Сампдорії цей гол став дебютним у поточному чемпіонаті Греції. На останніх хвилинах господарі створили декілька хороших моментів біля воріт АЕКа, але оборона столичної команди встояла.

Після цієї перемоги АЕК продовжує перебувати на 3 місці в турнірній таблиці, відстаючи від Олімпіакоса і ПАОКа.

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