Брюгге с Соболем одержал минимальную победу над командой экс-звезды Динамо

Лидер чемпионата Бельгии одержал тяжелую победу в матче 24 тура. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 24 тур

Брюгге – Антверпен – 1:0

Гол: Ванакен, 84.

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В матче 24 тура Лиги Жупиле лидер турнирной таблицы принимал команду, которая занимает 3 место и борется за выход в еврокубки. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. В конце встречи Соболь получил желтую карточку. В составе Антверпена весь матч провел бывший нападающий киевского Динамо Дьємерси Мбокани.

Хозяева владели инициативой на протяжении всего матча. Подопечные Филиппа Клемана нанесли 13 ударов по воротам, 5 из которых – в створ. Но победный гол Брюгге удалось забить лишь на 84 минуте. Лидер команды, Ханс Ванакен, получил эффектную передачу пяткой от Схрейверса и элегантно перебросил вратаря Анверпена. Эта победа позволила Брюгге сохранить 9-очковый отрыв от Гента.

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