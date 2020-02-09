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Чигринский получил повреждение на разминке перед дерби с Панатинаикосом

9 февраля 23:52 13 Читати українською
Чигринский получил повреждение на разминке перед дерби с Панатинаикосом
Дмитрий Чигринский / фото из открытых источников

Украинский защитник Дмитрий Чигринский пропустил матч 23 тура чемпионата Греции против принципиального соперника.

Украинец должен был выйти в стартовом составе АЕКа на афинское дерби против Панатинаикоса, но получил повреждения на предматчевой разминке, информирует gazzetta.gr. Завтра Чигринский пройдет медобследование, которое определит серьезность его травмы.

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К слову, АЕК благодаря голу аргентинского форварда Серхио Араухо обыграл принципиального соперника. Подопечные Массимо Карреры продолжают занимать 3 место в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от Олимпиакоса и ПАОКа на 13 и 11 очков соответственно.

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Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Панатинаикос Панатинаикос АЕК Афины АЕК Афины Греция Украинцы за рубежом
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