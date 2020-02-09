Кайсериспор Кравца не удержал победу над Антальяспором – Артем успел сыграть всего несколько минут

В матче 21-го тура турецкой Суперлиги Антальяспор вырвал ничью против Кайсериспора. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турция, Суперлига, 21-й тур

Кайсериспор – Антальяспор – 2:2

Голы: Менса, 41 (п.), Энрике, 46 – Гюмюш, 45+1, Фреди, 83

В очередном туре турецкой Суперлиги команда нашего Артема Кравца принимала на своем поле Антальяспор. Представитель последней ступени не знал вкуса побед в последних семи поединках, поэтому очень надеялся на успех в домашнем матче.

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Обладая небольшим преимуществом "звезды Анатолии" под конец первого тайма заработали пенальти и, успешно реализовав его, ждали свисток на перерыв. Откровенно доигрывая первую "сорокапятиминутки" защитники хозяев неуклюже сыграли в своей штрафной, получили одиннадцатиметровый в свои ворота и, как следствие, ничейный результат после первой половины встречи.

После отдыха пришлось начинать все с начала. И уже на первой минуте второго тайма Педру Энрике, после навеса в штрафную, оказался первым на добивании и вывел Кайсериспор вперед. Однако, удержать приемлемый для себя результат хозяевам не удалось – Фредди решился на мощный удар из-за пределов штрафной и попал в угол ворот.

Просинечки лишь на 90-й минуте решил выпустить нашего Артема на поле, однако украинцу банально не хватило времени, чтобы помочь своей команде вырвать победу. Таким образом, команда Кравца осталась на последней строчке турнирной таблицы.

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