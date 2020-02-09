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Чигринський отримав пошкодження на розминці перед дербі з Панатінаїкосом

9 лютого 23:50 96 Читать на русском
Чигринський отримав пошкодження на розминці перед дербі з Панатінаїкосом
Дмитро Чигринський / фото з відкритих джерел

Український захисник Дмитро Чигринський пропустив матч 23 туру чемпіонату Греції проти принципового суперника.

Українець повинен був вийти в стартовому складі АЕКа на афінське дербі проти Панатінаїкоса, але отримав пошкодження на передматчевій розминці, інформує gazzetta.gr. Завтра Чигринський пройде медобстеження, яке визначить серйозність його травми.

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До слова, АЕК завдяки голу аргентинського форварда Серхіо Араухо обіграв принципового суперника. Підопічні Массімо Каррери продовжують посідати 3 місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції, відстаючи від Олімпіакоса і ПАОКа на 13 та 11 очок відповідно.

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Світ Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Панатінаїкос Панатінаїкос АЕК Афіни АЕК Афіни Греція Українці за кордоном
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