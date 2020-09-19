Чемпіонат Греції, 2 тур

Панетолікос – АЕК – 0:2

Голи: Лівая, 68, Манталос, 87

Нереалізований пенальті: Маццола, 75 (Панетолікос)

Чеберко дебютував у чемпіонаті Австрії

У стартовому (для себе) матчі сезону АЕК на виїзді зустрічався з Панетолікосом (перший тур команда Массімо Каррера пропускала). У складі гостей з перших хвилин з'явився захисник Дмитро Чигринський і провів на полі увесь матч. Ще один українець Євген Шахов до заявки не потрапив.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги господарів, однак команди діяли настільки обережно, що не спромоглись бодай на один удар у площину воріт. По перерві гості перехопили ініціативу і змогли забити: на 68-й хвилині відзначився ховатський нападник "жовто-чорних" Марко Лівая.

Згодом Чигринський, намагаючись врятувати свою команду, небезпечно зіграв у власному штрафному майданчику, виконавши брудний підкат. Арбітр призначив одинадцятиметровий. Пенальті взявся пробивати Ніколас Маццола, однак не зміг переграти кіпера АЕКа, а на добиванні швидшими були захисники. Під кінець матчу відзначився Петрос Манталос і приніс своїй команді першу перемогу в сезоні.

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