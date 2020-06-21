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Чигринский назвал условие, при котором пересмотрит контракт с АЕКом

11:15 - Читати українською
Чигринский назвал условие, при котором пересмотрит контракт с АЕКом
Дмитрий Чигринский / ФК АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский готов рассмотреть продление контракта с греческим клубом.

"Давайте возьмем второе место и Кубок, а на следующий день я буду здесь, чтобы поговорить о новом контракте", – цитирует Чигринского издание SDNA.

Чигринский определился со своим будущим в АЕКе

Напомним, АЕК не оставляет попыток оставить украинца в своем составе. Ранее боссы греческого клуба предложили Дмитрию продлить трудовое соглашение со значительным сокращением зарплаты из-за травматичности своего ветерана. Чигринского не устраивали выдвинутые клубом условия и он взял время на размышление. По информации издания теперь 33-летний защитник положительно оценивает снижение своей зарплаты и хочет остаться в АЕКе.

Напомним, экс-игрок Барселоны и Шахтера выступает за греческий клуб с 2016 года, когда на правах свободного агента перешел из Днепра. В текущем сезоне Дмитрий провел за АЕК 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тисяч евро.

Сейчас АЕК в турнирной таблице греческой Суперлиги занимает третье место, набрав одинаковое количество очков с ПАОКом, который идет вторым.

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